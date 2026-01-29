¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 29 de Enero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 29 de enero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hubo cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este jueves 29 de enero de 2026, las autoridades no informaron sobre afectaciones, bloqueos o accidentes en esta vía.

Sin embargo, la tarde y noche de este miércoles se reportaron algunos incidentes, por labores de mantenimiento, accidentes viales e incendio de pastizal.

A las 14:57, se pidió a los conductores reducir la velocidad, luego de que el incendio de pastizal, a la altura del km 48, dirección a Querétaro, afectó la visibilidad.

A las 20:02 horas, se reportó reducción de carriles por choque por alcance entre tractocamiones, en el km 83, dirección a la CDMX.

A las 17:02 horas, se reportó cierre parcial a la circulación por un accidente vial (volcadura) en el km 182, dirección a Querétaro.

A las 21:42 horas, se registró reducción de carriles por atención de accidente, en el km 87, dirección a la CDMX.

A las 23:21 horas, se reportó una reducción de carriles por atención a un accidente vial, en el km 44, dirección a la CDMX.

