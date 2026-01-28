Imputan a Jorge "N", Ministerio Público de Tlalpan, por Abuso Sexual contra Pasante de Derecho

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusó de manera formal a Jorge “N”, agente del Ministerio Público de Tlalpan, por el delito de acoso sexual y abuso sexual agravado en contra de una joven que hacia su servicio social en esa dependencia.

Luego de que Ana, pasante de Derecho, hiciera pública la denuncia, la Fiscalía capitalina separó de su cargo al agente del MP, encargado de la Coordinación Territorial Tlalpan Cinco, ubicada en Topilejo.

Este miércoles 28 de enero, el servidor público fue acusado de acoso sexual y abuso sexual agravado, al presuntamente realizarle tocamientos e intentar besar a Ana, con el pretexto de conseguirle una plaza de trabajo en la dependencia si aceptaba sostener relaciones con él.

La víctima señaló que el servidor público le indicó al juez que buscaba llegar a un acuerdo de reparación del daño, pero ella lo rechazó. “Al final dijo, pues que me pagaba los daños, que en un lapso de 15 días quedaba esa parte". Y remarcó:

No acepté, porque al aceptar un acuerdo así es como que él se libera de todo. Y creo que no es justo, porque el daño emocional, psicológico, no es que se vaya a quitar tan fácilmente; no todo se puede solucionar con dinero

La Fiscalía presentó como datos de prueba en contra del imputado un dictamen psicológico hecho a la víctima, donde se muestran las afectaciones tras el acoso sexual; las bitácoras laborales del imputado y los registros de ingreso de la joven a la agencia, para confirmar que coincidían sus declaraciones.

Los asesores legales de Jorge “N” solicitaron la duplicidad del término, y será el próximo 3 de febrero cuando se determine si se le vincula a proceso.

Ana, víctima de Jorge "N", busca evitar que el funcionario acose a más mujeres

Ana, la víctima de acoso sexual por parte de Jorge “N”, explicó que “aunque él me pagara, lo que me pagara, no es justo, no se vale. Lo va a volver a hacer, va a volver a molestar a más personas”.

Y añadió que “lo que busco es evitar que más personas pasen por esta situación. Tengo mamá, tengo hermanas, tengo hijas, obviamente no me gustaría que pasaran por una situación tan desagradable”.

El juez de control ordenó que el imputado, quien enfrenta el proceso en libertad, no pueda acercarse a la víctima ni tener ningún tipo de contacto; tampoco podrá salir de la ciudad y deberá presentarse a la próxima audiencia.

Monserrat Durán, dirigente del colectivo Las Tonatzin, celebró que el acusado “ya está destituido y separado del cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México. Vamos a buscar la vinculación y una medida cautelar idónea, que sería la prisión preventiva”.

Con información de Arturo Sierra



