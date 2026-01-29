¿Cuándo Ver la Luna de Nieve 2026 y a Qué Debe su Nombre?

Se acerca la Luna de Nieve, la segunda luna llena del 2026. Te decimos cuándo se podrá ver este fenómeno astronómico y a qué debe su peculiar nombre.

Durante la luna llena nuestro satélite se ubicará a 369 mil kilómetros de la Tierra.

¿Cuándo será la Luna de Nieve 2026?

La luna llena es uno de los fenómenos astronómicos más cotidianos pero, al mismo tiempo, más sorprendentes que podemos disfrutar a simple vista. Durante esta fase, nuestro satélite se ubica en oposición al Sol, lo que permite que se ilumine en un cien por ciento.

Desde la antigüedad, los humanos han notado la regularidad de este fenómeno. La cuenta entre una luna llena y otra nos dio una rudimentaria definición de mes. Cabe recordar que la Luna tiene un ciclo de 29 días y 12 horas.

La Luna de Nieve es la segunda luna llena del año. Foto: Pexels | Ilustrativa

La Luna de Nieve llegará el domingo 1 de febrero y será visible a partir de las 4 de la tarde. Regularmente, la luna llena se extiende a lo largo de tres días, aunque en realidad durante los dos días siguientes su brillo comienza a disminuir lentamente, a medida que se rompe la alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol.

Luna de Nieve: ¿cuál es el origen de su nombre?

La segunda luna llena del año lleva por nombre Luna de Nieve. Tradicionalmente se menciona que la Luna de Nieve debe su nombre a que esta llega en el momento más crudo del invierno, durante las mayores nevadas del año.

Como las demás lunas que vemos a lo largo del calendario, este nombre se atribuye a los que habrían usado los indígenas norteamericanos. No obstante, en realidad estos motes modernos de las diferentes lunas se deben a The Old Farmer's Almanac, una publicación que fue muy popular en los siglos XIX y XX.

Luna de Nieve: ¿cuál es el origen del nombre de la segunda luna llena del año? Foto: Pexels | Ilustrativa

El Almanaque del Viejo Granjero, que comenzó a circular por Estados Unidos en 1792, y que aún se publica hasta nuestros días, fue responsable de colocar en el dominio popular los nombres asociados a las lunas de cada temporada.

El camino hacia una microluna en 2026

Según datos de la NASA, durante esta luna llena nuestro satélite se ubicará a 369 mil 324 kilómetros de distancia. Es distancia es considerablemente superior a la distancia mínima, de 356 mil kilómetros, que vimos durante la superluna de enero.

Esto se debe a que la Luna no está a una distancia fija del planeta, sino que se acerca y aleja de forma regular.

El momento de menor distancia respecto a la Tierra se conoce como perigeo, y es asociado a la superluna. Por el contrario, el momento de mayor distancia respecto a la Tierra es nombrado como apogeo y se le asocia con el fenómeno contrario: la microluna.

La Luna está en camino a su apogeo, el punto más lejano a la Tierra. Foto: Pexels | Ilustrativa

Actualmente, tras tres superlunas seguidas, nuestro satélite está en camino a su apogeo. En mayo, tendremos una microluna que coincidirá con la Luna Azul.

Durante la microluna, nuestro satélite se verá más pequeño y con un menor brillo. Tras alejarse unos meses, nuestra compañera comenzará a acercarse lentamente hasta entregar una superluna en el mes de noviembre del 2026.

