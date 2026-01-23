Hallan Exoplaneta con Luna Masiva que Redefine Concepto de Satélite; Sería la Mitad de Júpiter

Científicos detectaron a 133 años luz un exoplaneta con una luna tan masiva que desafía el concepto mismo de satélite. La exoluna tendría casi la mitad de la masa de Júpiter.

HD 206893 b es un gigante gaseoso 28 veces más grande que Júpiter; por su masa se le consideraría una enana marrón.

¿Qué es una exoluna?

En 1924, Edwin Hubble descubrió que el universo iba mucho más allá de la Vía Láctea y que esta galaxia era apenas una entre millones. Tras captar las estrellas de Andrómeda, el estadounidense abrió una nueva era para la astronomía en la que era posible mirar estrellas a distancias que antes se consideraban inconcebibles.

A más de un siglo de distancia, los astrónomos son capaces de observar estrellas y supernovas al filo del universo o en las cercanías del Big Bang. También son capaces de detectar exoplanetas que orbitan otras estrellas distintas al Sol.

Actualmente, algunos astrónomos han llevado sus observaciones hacia la búsqueda de exolunas. Estos serían satélites naturales que orbitan alrededor de exoplanetas.

El principio copernicano, que postula que no hay puntos privilegiados en el universo, indicaría que si existen lunas en nuestro sistema solar, seguramente también las hay en otros. No obstante, hasta ahora no se ha observado de forma directa una exoluna, aunque hay candidatos.

Hallan exoluna con casi la mitad de la masa de Júpiter

Ahora científicos han publicado un artículo en el repositorio ArXiv donde aseguran haber detectado una exoluna gracias al bamboleo de su planeta. La luna se ubicaría a 133 años luz y orbitaría el gigante gaseoso HD 206893 b, que es una enana marrón. Es decir, este objeto, que fue descubierto en 2021, tendría 28 veces la masa de Júpiter y estaría a medio camino entre un planeta gigante y una pequeña estrella.

Las enanas marrones deben al brillo tenue que despiden por la fusión de deuterio. Alrededor de esta “estrella fallida” orbitaría, a su vez, un gigante gaseoso. Sería, en rigor, una luna, pero su tamaño y características desafiarían el concepto mismo de satélite.

Esta exoluna tendría el 40% de la masa de Júpiter. En nuestro sistema solar, la luna más grande es Ganimedes, que tiene una masa superior a la de Mercurio. Pero este objeto rocoso que orbita Júpiter estaría muy lejos de compararse con Neptuno, el menor de nuestros planetas gaseosos.

Al respecto, el artículo señala que esta exoluna habría sido inferida con la información obtenida por el Very Large Telescope (Telescopio Muy Grande), ubicado en Chile:

Nuestro análisis revela residuos astrométricos tentativos en la órbita de HD 206893 B. Si se interpretan como una señal de exoluna, estos residuos corresponden a un candidato (HD 206893 B I) con un período orbital de aproximadamente 0.76 años y una masa de aproximadamente 0.4 masas de Júpiter

De comprobarse que se trata efectivamente de una exoluna, llamada tentativamente HD 206893 B I, los científicos creen que este método, que emplea los bamboleos gravitatorios de los exoplanetas, podría ser usado para hallar objetos aún más pequeños que Neptuno.

