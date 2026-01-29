Misión Artemis II Pasa Momento Crítico: Preparan Ensayo antes de Despegue hacia la Luna

La NASA prepara el ensayo general previo al lanzamiento de la misión Artemis II, que llevará a la humanidad de regreso a la Luna. Este sábado 31 de enero, en el Centro Espacial Kennedy, se realizará una prueba del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (Space Launch System, en inglés) que incluirá una cuenta regresiva simulada, sin astronautas.

La misión Artemis II habrá de despegar no antes del 6 de febrero del 2026.

Cuatro astronautas a bordo de la nave Orión habrá de circunnavegar la Luna en un viaje de 10 días.

En diciembre del 2022 regresó a la Tierra la misión Artemis I, donde la nave Orión dio la vuelta a la Luna sin tripulación. En un principio se esperaba que la misión Artemis II fuese lanzada en 2024.

Ahora, tras dos años de desafíos adicionales, la NASA se prepara para el lanzamiento de la misión que circunnavegará la Luna con cuatro astronautas a bordo. La agencia espacial estadounidense anunció que adelantará el ensayo general previo al lanzamiento de la nave Orión a bordo del cohete no reutilizable Sistema de Lanzamiento Espacial.

La prueba, que estaba programada para el 2 de febrero, se realizará el sábado 31 de enero, desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. A las 9 de la noche (8 de la noche, en México) se desplegará el “ensayo en frío”.

Durante esta prueba se demostrará la capacidad de cargar más de 700 mil galones de combustible en el cohete, y se ejecutará una cuenta regresiva completa, sin tripulación a bordo.

¿Cuándo será lanzada la misión Artemis II que viajará a la Luna?

Actualmente, la NASA mantiene una ventana de lanzamiento que va del 6 al 10 de febrero. La misión Artemis II llevará a cuatro astronautas a bordo de la nave Orión.

Esta misión no va a pisar la superficie de la Luna, pero sí habrá de circunnavegarla. Este recorrido incluye pasar por la cara oculta del satélite. En el camino, se espera que la tripulación de Artemis II pase 7 mil 400 kilómetros por delante de Luna.

Según explica la NASA, en ese punto de su trayectoria, podrán ver la Tierra y la Luna desde las ventanas de Orión, con la Luna cerca en primer plano y nuestro planeta a más de 400 mil kilómetros de distancia.

La misión Artemis II podría ser lanzada a partir del 6 de febrero. Foto: NASA

En ese momento, se convertirán en los humanos que más lejos han estado de nuestro planeta, unos kilómetros por delante de los tripulantes de la misión Apolo 13. Aquella misión lanzada en 1970 buscaba pisar la Luna, pero debido a una emergencia tuvo que cambiar su trayectoria y dar la vuelta al satélite para volver a casa.

Mientras que el viaje de ida tomará cerca de seis días, el viaje de regreso será de apenas 4 días. Esto se debe a que la nave Orión aprovechará la atracción de la Tierra y el efecto honda que provee la Luna para acelerar en el regreso.

