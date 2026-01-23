La Nave Orión de la Misión Artemis II Ya Está en la Plataforma de Lanzamiento, ¿Cuándo se Lanza?

La misión Artemis II llevará a cuatro astronautas a circunnavegar la Luna en un viaje de diez días. Aunque la nave Orión no habrá de aterrizar en la superficie lunar, se trata de la primera misión tripulada a nuestro satélite desde 1972. ¿Cuándo será lanzada la nave que ya fue colocada en su plataforma de despegue?

La misión Artemis II pondrá a prueba los sistemas de la nave espacial Orión en un entorno real.

pondrá a prueba los sistemas de la nave espacial Orión en un entorno real. Voces de la industria espacial han puesto en duda la fiabilidad del escudo térmico de la nave Orión.

¿Cuándo despegará la misión Artemis II en dirección a la Luna?

Tras varias décadas en que la exploración espacial estuvo en un limbo, la NASA ha recuperado la intención de volver al satélite natural. El programa Artemis tiene el objetivo de volver a poner humanos en la superficie de la Luna y de sentar las bases para sus futuros programas de exploración espacial:

Mediante el programa Artemis, la NASA enviará astronautas a explorar la Luna para llevar a cabo descubrimientos científicos, obtener beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte, para el beneficio de todos.

Artemis II, con cuatro astronautas a bordo, hará un viaje de 10 días que dará la vuelta a la Luna. Según explica la NASA, la tripulación viajará cerca de 7 mil 400 kilómetros más allá del lado lejano de la Luna.

En el apogeo de la misión, es decir el punto de mayor distancia, los tripulantes podrán ver la Tierra y la Luna desde las ventanas de Orión, a más de 400 mil kilómetros de la Tierra. La nave Orión fue colocada en la plataforma de lanzamiento el 17 de enero. No obstante, no se espera que la misión Artemis II despegue antes del 6 de febrero.

Expertos ponen en duda fiabilidad del escudo térmico de la nave Orión

A más tardar el 2 de febrero se deberá realizar el ensayo general del lanzamiento. Durante esta prueba, se comprobará la capacidad de cargar 700 mil galones de combustible congelado en el cohete. Además se realizará una cuenta regresiva para el lanzamiento y practican la extracción segura del propulsor del cohete, sin la presencia de los astronautas.

La nave Orión de la misión Artemis II fue colocada en la plataforma de lanzamiento. Foto: AFP

Aunque la NASA mira con optimismo el lanzamiento inminente de la nave Orión, algunas voces fuera de la agencia espacial miran con recelo la misión. Los críticos señalan que el escudo térmico de la nave presentó múltiples problemas desde su diseño.

Al respecto, el experto en escudos térmicos Ed Pope declaró a CNN que el problema no era política, sino burocrático. Desde su perspectiva, el escudo térmico presentó problemas durante la fase de diseño por la presión para entregar un modelo más fácil de producir.

No es una cuestión republicana ni demócrata en absoluto. Es una cuestión burocrática.

En 2009 se decidió que el escudo térmico se construiría con el material Avcoat, el mismo que se empleó con éxito en las misiones Apollo, en el siglo XX. El material, compuesto de fibras de sílice en una resina, se colocó con placas en forma de panal para el programa Apollo, pero para Artemis se decidió utilizar un método de producción más rápido.

Cuando la misión Artemis I regresó a la Tierra en 2022, la cápsula Orión presentaba una pérdida en el escudo térmico. En 2024, la NASA anunció que identificó debidamente la causa de este fallo:

Los gases generados dentro del material ablativo exterior del escudo térmico, denominado Avcoat, no pudieron ventilarse y disiparse como estaba previsto. Esto permitió que se acumulara presión y se produjeran grietas, lo que causó que parte del material carbonizado se desprendiera en varios lugares.

La NASA no cambió el diseño del escudo térmico de Orión de cara a la misión Artemis II. Esta capa debe proteger al interior de la nave durante su reentrada a la atmósfera terrestre, proceso en el que se pueden alcanzar temperaturas de 2 mil 760 grados centígrados.

No se realizaron modificaciones mayores sobre el diseño de este delicado componente. No obstante, la empresa Lockheed Martin Space, responsable de la fabricación del Avcoat empleado, declaró que los cambios en el material sirven para “aumentar la eficiencia de fabricación e instalación”. Al respecto, Blaine Brown, de la empresa contratista, declaró en un comunicado:

Apoyamos la decisión de la NASA de volar la misión Artemis II con su escudo térmico actual y nos comprometemos a que Orión se lance y regrese de forma segura en su histórica misión a la Luna con tripulación a bordo.

Por su parte, el exastronauta Danny Olivas, quien también participó en la revisión del escudo térmico, declaró a CNN:

Este es un escudo térmico anormal. No hay duda al respecto: este no es el escudo térmico que la NASA querría proporcionar a sus astronautas.

