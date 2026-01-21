Cuenta Regresiva: ¿Cuándo Sale a la Luna la Misión Artemis II de la NASA en Febrero 2026?

La Misión Artemis II a la Luna está próxima a despegar y la NASA ya alista los últimos detalles previos al lanzamiento de la nave espacial 'Orion' que transportará a cuatro astronautas hacia la Luna, y en N+ te adelantamos que se sabe la fecha tentativa de salida para que inicies la cuenta regresiva.

Si bien ya te habíamos adelantado que la Misión Artemis II busca llegar a la Cara Oculta de la Luna, y los planes de la NASA para 2026, ha llegado el momento de explorar las posibles fechas de lanzamiento de Artemis II.

De hecho, el pasado 17 de enero el cohete Sistema de Lanzamiento Especial y la nave Orion llegaron a la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy de la Agencia en Florida tras un recorrido de casi 12 horas hacia la sede donde se podrá seguir el despegue.

Luego de que los técnicos debieron trabajar en solucionar las fallas que se presentaron durante la demostración de la cuenta regresiva el 20 de diciembre pasado.

Video: NASA Traslada Cohete Artemis II a Plataforma para Misión Tripulada a la Luna

¿Cuándo sale a la luna la misión Artemis II de la NASA? Fechas

La cuenta regresiva para el lanzamiento de la nave espacial Orion ya inició, y a finales de enero se realizará un ensayo general con circulación de combustible donde se verificaran aspectos técnicos hacia el día del lanzamiento, tales como.

Llenado de tanques de combustible en el cohete, cuenta regresiva para el lanzamiento y la extracción segura del combustible del cohete sin tripulación en el sitio. El ensayo general incluirá varios "encendidos" o pruebas de funcionamiento, para demostrar la capacidad del equipo de lanzamiento para detener, reanudar y reiniciar operaciones en diferentes momentos de los últimos 10 minutos de la cuenta regresiva.

Así, la NASA dio a conocer que el lanzamiento de Artemis II con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se podría iniciar el viernes 6 de febrero, cuando el equipo de gestión de la misión evalúe la aptitud para el vuelo después del ensayo general con toda la nave espacial, la infraestructura del lanzamiento, la tripulación y el personal de operaciones antes de seleccionar una fecha de lanzamiento.

Pero no es casualidad la fecha de lanzamiento, para poder llegar a estas posibles fechas, los ingenieros identificaron restricciones clave necesarias para cumplir la misión y mantener a salvo a la tripulación dentro de Orion.

De hecho, a través de su cuenta de X, la NASA confirmó que la primera ventana de lanzamiento está prevista del 6 al 11 de febrero, con intentos adicionales durante marzo y abril.

Estamos en la recta final de los preparativos de la misión @NASAArtemis II.



El sábado 17 de enero, a las 6:42 p. m. EST, el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave Orion llegaron a la plataforma de lanzamiento 39B, tras un recorrido de casi 12 horas desde el Edificio… pic.twitter.com/FnKjCF2s74 — NASA en español (@NASA_es) January 20, 2026

Otros periodos de la NASA para Artemis II

Dado que son varios los parámetros que se deben establecer para el lanzamiento de la nave Orion, debido a su trayectoria única en relación con las misiones de alunizaje posteriores, estos son los factores que hay que tomar en cuenta:

Día y hora del lanzamiento deben permitir que el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) lleve a Orion a una ´Orbita terrestre alta.

Orion deberá tener una alineación adecuada con la Tierra y al Luna en el momento del encendido de motores con inyección translunar.

La trayectoria par aun día determinado debe garantizar que la nave Orion no esté en la oscuridad durante más de 90 minutos a la vez que las alas con paneles solares puedan recibir y convertir la luz solar en electricidad.

Fechas disponibles para lanzamiento de Orion

De modo que los periodos que verás a continuación, según la NASA, muestran la disponibilidad de llevar a cabo el lanzamiento hasta abril de 2026.

1. Periodo de Lanzamiento del 31 de enero al 14 de febrero

Oportunidades de lanzamiento: 6, 7, 8,10 y 11 de febrero

2. Oportunidades de lanzamiento del 29 de febrero al 13 de marzo

Oportunidades de Lanzamiento 6,7,8,9 y 11 de marzo

3. Periodo de lanzamiento del 27 de marzo al 10 de abril

Oportunidades de lanzamiento 1, 3, 4, 5 y 6 de abril

Sin duda el hombre no ha perdido la iniciativa por explorar la Luna, y de ahí que el vuelo de prueba de Artemis II tenga una duración de 10 días, y será su primera misión tripulada más allá de la órbita terrestre en más de 50 años.

