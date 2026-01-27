NASA Adelanta Ensayo General del Lanzamiento de la Misión Artemis II a la Luna

La NASA adelantó el ensayo general del lanzamiento de la misión Artemis II, que incluye una prueba de carga de combustible. El próximo sábado 31 de enero podría ocurrir el lanzamiento simulado del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orión.

Se espera que la misión Artemis II despegue en dirección a la Luna no antes del 6 de febrero.

despegue en dirección a la no antes del 6 de febrero. La misión con cuatro astronautas a bordo circunnavegará la Luna en un viaje de diez días.

Noticia relacionada: La Nave Orión de la Misión Artemis II Ya Está en la Plataforma de Lanzamiento, ¿Cuándo se Lanza?

La NASA adelanta ensayo previo al lanzamiento de la misión Artemis II

En el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Florida, continúan los preparativos para el lanzamiento de la misión Artemis II a bordo de la nave Orión. La NASA dio a conocer que sus ingenieros se preparan para realizar un ensayo general, que podría tener lugar el sábado 31 de enero.

Esto significa que la NASA va dos días por delante del calendario previsto. Anteriormente, se había señalado que el ensayo ocurriría el 2 de febrero.

Video: Todo Lo Que Debes Saber de Artemis II, Misión de la NASA hacia la Luna

Según explicó la NASA, durante el próximo ensayo general los equipos demostrarán la capacidad para cargar 700 mil galones de combustible el cohete. Además se realizará una cuenta regresiva para el lanzamiento y practicarán la extracción segura del propulsor sin astronautas dentro de la nave espacial.

Actualmente, la tripulación de la misión Artemis II se encuentra en cuarentena. Los cuatro astronautas se recluyeron a partir del 23 de enero.

¿Cuándo podría despegar la misión Artemis II hacia la Luna?

Los ensayos previos pueden ser críticos para la detección de posibles fallos en los sistemas de lanzamiento. En el caso de la misión Artemis I, lanzada en 2022, la NASA tuvo que sortear múltiples fugas de combustibles, así como un huracán.

Video: NASA Traslada Cohete Artemis II a Plataforma para Misión Tripulada a la Luna

Estos incidentes causaron graves retrasos en el despegue de la misión que circunnavegó la Luna sin tripulación. Según el actual calendario, la misión Artemis II podría despegar hacia el 6 de febrero. La NASA ha dispuesto una ventana de lanzamiento que va del 6 al 8 de febrero.

Cabe señalar que la misión no ha estado exenta de críticas. Varios expertos aeroespaciales han señalado que el escudo térmico de la nave Orión no es un diseño óptimo.

¿Cuál es la importancia de la misión Artemis II que va a la Luna?

La misión Artemis II será la primera en llevar tripulación hacia la Luna desde 1972. No obstante, no habrá de aterrizar en nuestro satélite.

Lo que sí se espera es que, dependiendo de la fecha de lanzamiento, los astronautas de la nave Orión se conviertan en los humanos que más lejos han viajado. Durante el viaje de diez días, la tripulación habrá de circunnavegar la Luna y pasar por el lado oculto del satélite.

Actualmente, la fallida misión Apolo 13 ostenta el récord de la mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra. Los tripulantes de aquella misión se ubicaron a 400 mil 171 kilómetros después de que su nave pasara por el lado oculto de la Luna, tras una emergencia que les impidió alunizar.

Se espera que la misión Artemis II rompa este récord. Además, esta misión de la nave Orión preparará el camino para la misión Artemis III que será la primera en cinco décadas que ponga seres humanos en la superficie de la Luna.

Historias recomendadas: