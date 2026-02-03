Bloqueo Hoy en CDMX de Defensores de Animales: ¿Cuáles Serán los Puntos Afectados?

Las autoridades capitalinas informaron hoy, 3 de febrero de 2026, que habrá un bloqueo de defensores de animales; para que no se te haga tarde, en N+ te decimos cuáles serán los puntos afectados.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) la concentración de defensores de animales comenzará a las 16:00 horas, en el Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

Exigen el regreso de todos los animales al Refugio Franciscano A.C., un espacio que durante años había sido reconocido por la labor de rescate, cuidado y rehabilitación de animales en situación de abandono y maltrato, según lo que han compartido en sus redes sociales.

Video: Patronato de Refugio Franciscano Recupera Predio en Cuajimalpa; Buscan Retorno de 800 Perros

Nota relacionada: ¿Qué Sigue para el Refugio Franciscano luego de Recuperar Terreno en Cuajimalpa? Abogado Explica.

El Refugio Franciscano A.C. es una asociación civil dedicada a brindar atención veterinaria, alimentación y resguardo temporal a perros y gatos rescatados, además de promover la adopción responsable.

¿Por qué se concentrarán los defensores de animales?

Activistas han señalado que el traslado o retiro de animales del refugio pone en riesgo su bienestar, ya que muchos de ellos se encuentran en procesos de recuperación médica o han sido víctimas de abandono extremo. Por ello, los manifestantes demandan que las autoridades garanticen la permanencia de los animales en el refugio y condiciones adecuadas para su cuidado.

Cabe señalar que el pasado 2 de febrero de 2026, también llevaron a cabo una protesta, en N+ te compartimos los detalles en Activistas Exigen que Animales Regresen al Refugio Franciscano tras Denuncias de Maltrato.

Además de esta protesta, durante la mañana, alrededor de las 10:00 horas, también se prevé otra concentración en el Zócalo capitalino. En este caso, los participantes tienen previsto entregar un pliego petitorio dirigido a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al titular de la Sectei, en el que solicitan reconocimiento laboral, mejores condiciones de trabajo, incremento en los subsidios mensuales, acceso a vacaciones, vales Mercomuna y credencialización con pase gratuito a la red de movilidad.



Historias recomendadas:

FBPT



