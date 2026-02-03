Marchas HOY 3 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 3 de febrero de 2026.
Las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.
Concentraciones
Cuauhtémoc
11:00 Horas. La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre Venustiano Carranza se reunirán en la Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, en el mitin en contra de los operativos e inspecciones que realiza la alcaldía Venustiano Carranza en vía pública.
Cuauhtémoc
16:00 Horas. El Movimiento Animalistas contra Abuso de la Autoridad se concentrará en el Zócalo en Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro Histórico. Exigen el regreso de todos los animales al “Refugio Franciscano A.C.”
Cuauhtémoc
18:00 Horas. Diversos Colectivos Ciclistas se concentrarán en Av. Alvaro Obregón y Av. Insurgentes Sur, Col. Roma Norte. Llevarán a cabo un evento denominado “¡No Más Ciclistas Muertos!”
Rodadas ciclistas
Cuauhtémoc
19:45 Horas. “Ohtlichiqxs” rodarán del Kiosco de la Alameda Central con destino al Parque Gandhi, en Polanco s/n, Col. Bosque de Chapultepec I Sección.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 3 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSCCDMX
