Suman 13 Muertos por Hipotermia en Nueva York, Luego de Emergencia por Bajas Temperaturas en EUA

Nueva York ha contabilizado 13 muertes por hipotermia mientras la ciudad se enfrenta a una ola de frío excepcional que ha azotado gran parte de Estados Unidos a finales de enero, así lo declaró su alcalde Zohran Mamdani.

La metrópoli "podría estar en medio del período más largo consecutivo de temperaturas inferiores a 32 grados (0 °C) en toda la historia de nuestra ciudad", declaró el alcalde.

¿Cuántas personas han muerto por frío en Nueva York?

Mamdani informó que 16 neoyorquinos han muerto durante la ola de frío:

En 13 de estos casos influyó la hipotermia

En tres se consideran sobredosis de drogas.

Ninguna de estas personas se encontraba acampando en la calle al momento de su muerte, añadió el alcalde. Algunas habían estado previamente en contacto con servicios de refugio de emergencia.

Colocan centros de calentamiento de emergencia

Mamdani indicó que la ciudad ha activado centros de calentamiento de emergencia y una flota de 20 vehículos con personal sanitario.

Hasta esta mañana, hemos realizado más de 930 traslados a refugios y lugares seguros. También hemos trasladado involuntariamente a 18 neoyorquinos que se determinó que representaban un peligro para sí mismos o para los demás

Entre 2005 y 2021, Nueva York registró entre 9 y 27 muertes relacionadas con el frío al año, según las estadísticas oficiales. Esa cifra aumentó a 34 en 2021 y a 54 en 2022.

Así afecta el frío en Estados Unidos

Una intensa ola de frío ha afectado una extensa franja del este de Estados Unidos, desde las costas del Golfo de México hasta Nueva Inglaterra, tras el paso de un ciclón extratropical, también conocido como “ciclón bomba”.

El fenómeno desató temperaturas extremadamente bajas, fuertes nevadas y condiciones peligrosas en regiones poco acostumbradas a este tipo de clima invernal.

Cerca de 150 millones de personas permanecían bajo avisos y alertas por frío extremo. En amplias zonas del sur del país, las sensaciones térmicas cayeron muy por debajo del punto de congelación, debido a la masa de aire más fría registrada en el sur de Florida desde diciembre de 1989, según el meteorólogo Peter Mullinax, del Centro de Predicción del Clima.

En Florida, el área de Tampa se registró ráfagas de nieve y temperaturas de hasta -6 grados en el noroeste del estado, mientras que el sur de la península alcanzó -1 grado. El frío extremo dejó a numerosas iguanas aturdidas e inmóviles en el suelo, un fenómeno habitual cuando estos reptiles entran en letargo por las bajas temperaturas.

Las condiciones también afectaron a la agricultura. Cultivos de fresas y naranjas quedaron cubiertos de hielo, lo que obligó a agricultores a rociar agua sobre árboles frutales y plantas de bayas como medida de protección frente al congelamiento.

En Carolina del Norte, el ciclón provocó una de las nevadas más intensas registradas en la región. En Charlotte cayeron casi 30 centímetros de nieve, mientras que en localidades como James City y Swansboro se superaron los 40 centímetros, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Impactos en vuelos, luz y vidas

La tormenta tuvo un fuerte impacto en el transporte aéreo. El sábado se cancelaron más de 2,800 vuelos en Estados Unidos y el domingo al menos otros 1,500, incluidos unos 800 con origen o destino en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

Las condiciones invernales también generaron caos vial. En la interestatal 85, al noreste de Charlotte, un accidente dejó decenas de camiones de carga y otros vehículos varados durante horas. Las autoridades reportaron más de mil choques y confirmaron la muerte de al menos dos personas.

Con información de N+

