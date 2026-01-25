Histórica Tormenta Invernal en EUA 2026 en Imágenes

Una enorme tormenta invernal arrojó aguanieve, lluvia helada y nieve a lo largo del sur de Estados Unidos y hasta Nueva Inglaterra el domingo, causando temperaturas gélidas y paralizando el tráfico aéreo y por carretera. El peso del hielo provocó la caída de ramas de árboles y cables eléctricos, dejando sin suministro a alrededor de un millón de hogares y negocios en el sureste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones de hielo y nieve continuarán hasta el lunes en gran parte del territorio, seguidas de un marcado descenso de las temperaturas. Esto hará que los “impactos peligrosos en los viajes y la infraestructura” persistan durante varios días.

Tormenta de Nieve Azota Illinois; Chicago Continúa con Nevadas

Se pronostican nevadas intensas desde el Valle de Ohio hasta el noreste, mientras que una “acumulación catastrófica de hielo” amenaza áreas que van desde el Valle del Bajo Mississippi hasta el Atlántico Medio y el sureste.

Estas son las imágenes de la tormenta

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

