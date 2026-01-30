Artemis II Hará Historia con Mujer, Afroamericano y Canadiense Rondando la Luna ¿Cuándo Despega?

Se acerca la próxima misión lunar tripulada de la NASA, en el que la astronauta Christina Koch podría convertirse en la primera mujer de la historia en ir a la Luna. Además, junto a ella estará Victor Glover, quien será el primer afroamericano que viaje al satélite.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis 2 están en cuarentena, porque se están preparando para un posible despegue a principios del próximo mes.

¿Quiénes son los astronautas que viajarán en Artemis 2?

El Artemis 2 enviará a Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, junto con el astronauta Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, en un vuelo de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna a bordo de una cápsula Orión.

¿Astronautas aterrizarán en superficie lunar?

La misión del Artemis 2 no aterrizará en la superficie lunar ni entrará en órbita. Aun así, será el primer vuelo tripulado a la Luna desde el Apolo 17 en 1972.

¿Cuándo será la fecha de despegue?

Febrero

La NASA prevé cinco posibles fechas de lanzamiento el próximo mes de febrero del 6 al 8 y del 10 al 11 de febrero.

Marzo

Sin embargo, existen dos fechas más si el Artemis 2 no logra despegar en el mes febrero, y estos serían en marzo, del 6 al 9, y el 11 de marzo

Abril

Incluso hay fechas en abril, del 1 al 3 y el 30 de abril.

¿Qué busca la NASA en prueba de abastecimiento de combustible?

La NASA prepara una prueba de abastecimiento de combustible el 2 de febrero de 2026

