NASA Realiza Prueba de Combustible de la Misión Artemis II Pese a Bajas Temperaturas

La NASA realizó la prueba de combustible de la misión Artemis II, en el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Cabo Cañaveral. La agencia espacial se vio obligada a retrasar esta prueba ante las bajas temperaturas que se registraron en Florida.

Inicialmente la NASA planeó realizar la prueba de combustible el 31 de enero.

planeó realizar la prueba de combustible el 31 de enero. Se espera que la nave Orión despegue en dirección a la Luna no antes del 8 de febrero.

Registran dos fugas de hidrógeno durante prueba de la misión Artemis II

En el Centro Espacial Kennedy de la NASA se llevó a cabo el “ensayo en frío” de la misión Artemis II. En esta prueba se inyectó el combustible del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial, en español), que incluye hidrógeno líquido, refrigerado a 220 grados bajo cero.

Cabe señalar que la prueba se retrasó en dos ocasiones debido a fugas de hidrógeno. Al respecto, la NASA señaló que las fugas ocurrieron en la interfaz umbilical, que es el sistema de conecta al cohete con la plataforma de lanzamiento.

Los ingenieros continúan vigilando la fuga en la interfaz del umbilical del mástil de servicio de cola, pero la concentración de hidrógeno líquido en el umbilical permanece dentro de límites aceptables.

Previsto inicialmente para el 2 de febrero, la NASA anunció que la adelantaría este ensayo para el 31 de enero. Posteriormente, ante las bajas temperaturas que ha enfrentado Florida en la última semana, la agencia decidió retrasar la prueba.

Las bajas temperaturas representan un severo peligro para los lanzamientos espaciales tripulados. Así quedó demostrado durante el incidente del transbordador Challenger, que explotó poco después de su despegue, el martes 28 de enero de 1986.

En aquella ocasión, las juntas tóricas del cohete quedaron dañadas por el frío extremo, lo que provocó una fuga de gas caliente.

Artemis II podría despegar hacia la Luna el 8 de febrero

La misión Artemis II habrá de circunnavegar la Luna y pasar por su cara oculta, en un viaje que durará diez días. La tripulación que viajará a bordo de la cápsula Orión estará compuesta por los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, así como por el canadiense Jeremy Hansen.

Esta será la primera misión tripulada que volverá a la Luna en 54 años. Se espera que los astronautas se ubiquen a más de 400 mil kilómetros de la Tierra al pasar detrás del satélite, lo que les convertirá en los humanos que más lejos han estado del planeta.

El actual récord lo ostenta la tripulación de la misión Apolo 13, que se vio obligada a circunnavegar la Luna como un plan de emergencia tras un fallo que les impidió aterrizar en el satélite. La misión Artemis II, que es la antesala para que los humanos vuelvan a pisar la Luna, podría despegar durante ventanas de lanzamiento de dos horas en tres fechas del actual ciclo lunar: el 8, 10 y 11 de febrero.

De no ocurrir en estos días, el lanzamiento del cohete SLS tendría que retrasarse hasta el siguiente ciclo lunar, entre el 6 y el 11 de marzo. Una siguiente ventana de lanzamiento ocurriría entre el 1 y el 6 de abril, siempre con dos horas disponibles para el despegue en cada día.

