Estos Serán los Principales Eventos Astronómicos de Febrero del 2026
La Luna de Nieve, una alineación planetaria y un cometa están entre los principales eventos astronómicos de febrero del 2026
Febrero del 2026 tendrá algunos de los eventos astronómicos más interesantes del año. Desde un eclipse anular de sol hasta una alineación planetaria, el segundo mes del año tendrá varios fenómenos celestes que habrá de emocionar a los aficionados a la astronomía.
Luna de Nieve
Los eventos astronómicos de febrero del 2026 comenzará con el primer día del mes. El 1 de febrero ocurrirá la Luna de Nieve.
Esta luna debe su nombre a las nevadas que ocurren durante este mes, según el El almanaque del granjero, publicación que popularizó los nombres informales que adquiere nuestro satélite a lo largo del año. Durante esta luna llena, nuestro satélite se ubicará a 370 mil kilómetros de la Tierra.
Eclipse anular de Sol
El próximo 17 de febrero ocurrirá un eclipse anular de sol. El fenómeno, también conocido como anillo de fuego, será visible principalmente desde la Antártida.
Este eclipse también podrá verse desde el extremo sur de Chile y Argentina, así como desde Sudáfrica. No obstante, también podrá seguirse en línea.
Cometa C/2024 E1, visible antes del amanecer
El cometa C/2024 E1 fue descubierto por el astrónomo polaco Kacper Wierzchoś el 3 de marzo de 2024. Con una magnitud aparente de 8, el cometa será visible con binoculares antes del amanecer el próximo 17 de febrero.
Conjunción de la Luna y Júpiter
La Luna y Júpiter se ubicarán a escasos tres grados de distancia el próximo 27 de febrero. La conjunción entre el principal planeta del sistema solar y nuestro satélite será visible a simple vista.
Alineación planetaria
El próximo 28 de febrero seis planetas habrán de alinearse en el cielo poco después del atardecer: Mercurio, Venus, Neptuno, Saturno, Urano y Júpiter.
Cuatro de los involucrados en la alineación planetaria serán visibles a simple vista. No obstante, Urano y Neptuno solo serán visibles con telescopio.
