NASA Pospone Prueba de Artemis II hasta el 8 de Febrero, ¿Peligra Misión a la Luna?

La NASA anunció que retrasa la prueba de combustible del Sistema de Lanzamiento Espacial (Space Launch System, en inglés), el cohete que llevará a la nave Orión en dirección a la Luna. Se espera que la prueba, indispensable para verificar la seguridad del lanzamiento de la misión Artemis II, se lleve a cabo no antes del 8 de febrero.

Inicialmente, la NASA contempló adelantar la prueba del 2 de febrero al 31 de enero.

La misión Artemis II llevará a cuatro astronautas a circunnavegar la Luna en un viaje de diez días.

Retrasan prueba de la misión Artemis II por el mal clima

La última misión que viajó a la Luna fue la Apolo 17, que dejó el satélite en diciembre de 1972. Han pasado 54 años para que la humanidad se acerque de nuevo al “ajo de agónica plata”, como le llamó el poeta Federico García Lorca.

Tras el éxito de la misión Artemis I, en 2022, inicialmente se esperaba que la misión Artemis II despegara en 2024. No obstante, la misión ha enfrentado múltiples contratiempos, incluidos los problemas con el escudo térmico de la nave Orión.

Con dos años de retraso, se espera que la misión Artemis II despegue en 2026, siempre y cuando el clima lo permita.

La NASA inicialmente buscó adelantar la prueba de combustible y la cuenta regresiva simulada. Programada para el 2 de febrero, se dispuso que este paso previo al lanzamiento ocurriera el sábado 31 de enero.

Quien no ha querido cooperar en esta ocasión es el clima. Las bajas temperaturas registradas en Estados Unidos han obligado a la NASA a posponer esta prueba, en la que se verifica la inyección de 700 mil galones de combustible en el cohete. En un comunicado la agencia espacial explicó:

Debido al mal tiempo, planeamos cargar combustible en nuestro cohete lunar Artemis II el lunes 2 de febrero (no este sábado 31 de enero como estaba previsto) en el Centro Espacial Kennedy de Florida. Con este ajuste, la fecha de lanzamiento más temprana posible es el domingo 8 de febrero.

Florida enfrentará durante el fin de semana temperaturas de hasta 3 grados centígrados. Una tragedia enseñó a la NASA a no jugar con el clima: el transbordador espacial Challenger explotó 73 segundos después de su despegue el 28 de enero de 1986. Una investigación reveló que el frío extremo de aquellos días había dañado algunos componentes esenciales.

¿Cuándo podría ser lanzada la misión Artemis II hacia la Luna?

En 2026, en medio de una carrera espacial con China, la NASA no se puede permitir errores en su camino de regreso a la Luna, por lo que ha optado por retrasar la prueba. Ahora se anticipa que el lanzamiento ocurra no antes del 8 de febrero. De no ocurrir aquel día, solo quedarán dos fechas disponibles para lanzar la misión Artemis II: el 10 y el 11 de febrero.

Los lanzamientos a la Luna dependen de estrechas ventanas de lanzamiento, que ocurren durante pocos días del ciclo lunar. A esto se debe agregar que solo se puede programar el despegue durante una franja de dos horas cada día.

De no concretarse el lanzamiento en febrero, la misión Artemis II podría ser lanzada entre el 6 y el 11 de marzo. La siguiente ventana de lanzamiento llegaría entre el 1 y el 6 de abril. De no ocurrir en estas oportunidades, se tendría que replantear el calendario de lanzamiento, pues la Luna llegará a su apogeo, es decir el punto más lejano a la Tierra, durante el mes de mayo.

La misión Artemis II llevará a cuatro astronautas a circunnavegar la Luna. No aterrizará en el satélite, pero allanará el camino para la misión Artemis III. La misión durará diez días y marcará un récord: al pasar por la cara oculta de la Luna, sus astronautas se convertirán en los humanos que más lejos han estado de la Tierra.

