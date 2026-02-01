¿Cuándo Es la Próxima Luna Llena? Calendario Completo 2026 con Fechas y Nombres por Mes

La Luna de Nieve alumbra hoy el cielo nocturno y fascina a los amantes del cosmos y los fenómenos astronómicos. Para que no te pierdas ninguna Luna Llena del 2026, te compartimos el calendario con fechas exactas y nombres por los que se conoce al satélite cada mes.

Si bien ya te habíamos dado a conocer todas las fechas que albergarán eventos cósmicos imperdibles este mes, vale la pena que conozcas qué se sabe sobre la Segunda Luna y hasta cuándo compartirá órbita.

Además, este mes es especial para la Luna dado que se tiene previsto que la Misión Artemis II despegue para explorar el lado menos visible del satélite durante 10 días.

Y si bien ya abordamos qué es lo que buscan los astronautas, representa una excelente oportunidad para la ciencia y el avance de las misiones espaciales de la NASA, que tienen por objetivo a futuro llegar a Marte.

¿Cuándo es la próxima luna llena en 2026?

Si bien la recomendación de hoy era no apartar la mirada del cielo nocturno para poder observar la Luna de Nieve, no hay que perder de vista que dado que la luna completa un ciclo, sus fases se repiten una vez al mes cada 29.5 días, y es por eso que cada mes se puede observar la Luna Llena.

El ciclo completo se compone de ocho fases: Luna Nueva, Cuarto Creciente, Luna Gibosa Creciente, Luna Llena, Luna Gibosa Menguante, Cuarto Menguante y Luna Menguante.

Por lo que será el próximo 3 de marzo cuando se observe nuevamente la luna llena en el cielo nocturno de México. Y como te anticipamos desde el inicio tiene un nombre especial: Luna de Gusano o Luna Roja.

Éste último se debe a que coincidirá con una eclipse lunar total, y estará en la constelación de Leo. Por lo que el mejor momento para verla será alrededor de la medianoche.

Calendario de Lunas Llenas 2026: Fechas exactas por mes

Para que no pierdas ninguna de las lunas llenas que tendrá este año, a continuación hallarás las fechas exactas en las que se tiene previsto que el satélite alcance la fase "llena", aunque a simple vista parecerá así desde un día antes y un día después.

Marzo - 3 de marzo

Abril - 2 de abril

Mayo - 1 de mayo y 31 de mayo

Junio - 29 de junio

Julio - 29 de julio

Agosto - 28 de agosto

Septiembre - 26 de septiembre

Octubre - 26 de octubre

Noviembre - 24 de noviembre

Diciembre - 24 de diciembre

Nombres de la Luna Llena por mes

Pero no todo son fechas, la luna llena recibe distintos nombres al mes y esto se debe a las culturas antiguos. El Almanaque del Granjero indica que las tribus antiguas de Norteamérica le daban nombre a la luna para rastrear las estaciones, ciclos de cosecha y eventos naturales importantes.

Además, permitían organizar el calendario agrícola y actividades de caza o pesca a lo largo del año. Por lo que a continuación te presentamos las siguientes lunas por nombre, según el sitio especializado Starwalk:

Luna llena de enero: Luna de Lobo

Luna llena de febrero: Luna de Nieve

Luna llena de marzo: Luna del Gusano o Luna de Sangre

Luna llena de abril: Luna Rosa

1ra Luna llena de mayo: Luna de las Flores

2da Luna llena de mayo: Luna Azul

Luna llena de junio: Luna de Fresa

Luna llena de julio: Luna del Ciervo

Luna llena de agosto: Luna del Esturión

Luna llena de septiembre: Luna de la Cosecha

Luna llena de octubre: Luna del Cazador

Luna llena de noviembre: Luna del Castor

Luna llena de diciembre: Luna Fría o Luna de Nochebuena

