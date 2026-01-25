Segunda Luna: Cuerpo Celeste Acompaña a la Tierra; ¿Qué es y Hasta Cuándo Compartirá Órbita?

En agosto de 2025, dos astrónomos españoles (Carlos y Raúl de la Fuente Marcos) descubrieron un asteroide que gravita cerca de la Tierra confirmando que, por más de 60 años, nuestro planeta ha tenido un acompañante secreto cerca de su órbita, al cual coloquialmente se le ha denominado como una "segunda luna". Se trata del asteroide 2025 PN7, mismo que habrá de acompañar durante varias décadas a la Tierra. Sin embargo, se ha explicado que aunque se trata de un fenómeno real, esto no significa que sea una nueva luna como tal.

Noticia recomendada: La Nave Orión de la Misión Artemis II Ya Está en la Plataforma de Lanzamiento, ¿Cuándo se Lanza?

En realidad, el asteroide 2025 PN7 es una "cuasiluna" o "cuasi-satélite", los cuales tienen órbitas más parecidas a la Tierra y son capaces de sostener interacciones largas con el planeta. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con la luna, no están ligados gravitacionalmete entre sí. Es decir que el asteroide 2025 PN7 no genera ningún tipo de atracción o fuerza sobre el planeta, por lo que podría decirse que únicamente ha acompañado a la Tierra, pero desde su propia órbita.

¿Hasta cuándo el asteroide 2025 PN7 orbitará cerca de la Tierra?

De acuerdo con el grupo de astrónomos que realizó el descubrimiento, 2025 PN7 lleva alrededor de 60 años con su órbita cercana a la Tierra y probablemente permanecería así hasta el año 2083, momento en el que algunas perturbaciones gravitatorias modificarían su trayectoria y lo alejarían progresivamente del planeta. Sin embargo, esta cifra no es exacta y está sujeta a posibles precisiones y actualizaciones.

En ese sentido, se ha establecido que el asteoride no representa ningún peligro para la Tierra, pues está incluso más lejos que la luna, razón por la cual es imperceptible para el ojo humano a simple vista.

Noticias recomendadas:

DB