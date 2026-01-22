Una de las principales amenazas para la exploración del espacio y la colonización del sistema solar es 100% humana: la basura espacial. Un físico de la UNAM advierte que los restos de satélites descompuestos que orbitan la Tierra puede colisionar contra naves.

José Alberto Flandes Mendoza propone el uso de “órbitas cementerio”, donde los satélites en desuso se puedan colocar, lejos de la superficie terrestre y otros objetos.

La basura espacial: la gran huella de los humanos en la órbita terrestre

No hay un sitio visitado por el ser humano donde no haya basura: desde lo alto del Everest hasta el fondo marino, la civilización deja restos de sí misma que alteran el entorno. Esto también es verdad para el espacio: desde que la Unión Soviética lanzó el Sputnik en 1957, el espacio alrededor del planeta se ha ido poblando de restos de naves y satélites.

Al respecto, José Alberto Flandes Mendoza, jefe del departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó en entrevista con la Gaceta UNAM que el 50% de los satélites que se han lanzado son basura espacial. De los más de 11 mil 885 satélites enviados, la mitad son basura:

De acuerdo con las Estadísticas del entorno espacial publicadas por la Agencia Espacial Europea, alrededor del 50 % de los satélites que se han puesto en órbita desde 1957 ya no están en operación y en la actualidad se consideran basura espacial.

La basura espacial puede viajar a 29 mil kilómetros por hora

Para ejemplificar el largo recorrido que puede tener la basura espacial, el científico mexicano mencionó el hallazgo fortuito en 2002 de un segmento del cohete Saturno, lanzado en 1969. El trozo de cohete orbitó la Tierra sin ser vigilado. por más de 30 años:

En 2002 un astrónomo amateur creyó haber descubierto un asteroide con una composición atípica, y en realidad era un segmento de un cohete Saturno de la misión Apolo 12 que llevaba orbitando entre la Tierra y la Luna desde 1969.

Y añadió que hay múltiples pedazos de las misiones Apolo que flotan alrededor del planeta:

Mientras un cohete o alguna de sus etapas no alcance una velocidad orbital regresará a la Tierra y, en algunos casos, podrá recuperarse. Si alcanza velocidad orbital se quedará en órbita. Todavía hay flotando muchos pedazos de las misiones Apolo, las que llevaron al hombre a la Luna.

Los fragmentos que regresan a la Tierra no son inocuos. En Tamaulipas, por ejemplo, se ha denunciado el daño ecológico que representan los restos que desprenden los lanzamientos de SpaceX desde Texas.

Pero también es un riesgo la basura que permanece en órbita. Los pequeños fragmentos de naves y satélites son tan pequeños como una bala, pero viajan siete veces más rápido: según la NASA, alcanzan los 29 mil kilómetros por hora.

¿Qué son las órbitas cementerios y cómo podrían salvarnos de la basura espacial?

Tener miles de fragmentos sin vigilancia puede afectar seriamente la exploración espacial. El mayor temor de los científicos es el síndrome Kessler, donde los fragmentos de basura espacial se dividen tantas veces que se vuelven imposibles de rastrear, lo que nos encerraría en la Tierra, sin la capacidad de sortear aquella barrera.

Los astrofísicos han propuesto varias posibles soluciones para mitigar el daño de la basura espacial, desde satélites de madera, hasta máquinas que recolecten restos en órbita. Por su parte, José Alberto Flandes Mendoza recomienda el uso de órbitas cementerio, zonas lejanas a la superficie donde los satélites inactivos pueden flotar sin representar un peligro:

Cuando un satélite queda inactivo, lo ideal es sacarlo de órbita para que reingrese a la atmósfera y se desintegre o enviarlo a una órbita cementerio para que no represente un riesgo de colisión con otros objetos funcionales.

Los satélites enviados a una órbita cementerio quedarían, al menos, a 235 kilómetros de las órbitas geoestacionarias. Los satélites geoestacionarios orbitan el planeta a 35 mil 786 kilómetros, por lo que estos satélites “muertos” quedaría por encima de los 36 mil kilómetros. La Estación Espacial Internacional, en cambio, se ubica a 400 kilómetros de altura:

Las órbitas cementerio son las más lejanas, al menos 235 km por encima de las órbitas geoestacionarias o arriba de los 36 mil 300 km, donde los satélites fuera de servicio quedan ‘almacenados’ para evitar accidentes.

