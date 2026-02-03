Posponen Misión de la NASA a la Luna Tras Pruebas de Artemis II en que Hubo Fuga de Combustible.

La misión tripulada de la NASA Artemis II, que tenía previsto su lanzamiento el próximo fin de semana para hacer un viaje alrededor de la Luna, se ha pospuesto al menos hasta marzo, tras detectarse hoy durante las pruebas de ensayo una fuga de combustible.

La NASA ha informado a través de sus canales oficiales del aplazamiento de la misión, y apunta ahora a marzo "como primera oportunidad de lanzamiento posible para la misión Artemis II", en la que viajarán cuatro astronautas en un viaje durante el que orbitarán el satélite natural antes de regresar a la Tierra.

El aplazamiento supone también que los cuatro astronautas que tienen previsto volar en la nave saldrán de la cuarentena que habían iniciado el pasado 21 de enero para asegurar las mejores condiciones de salud, y no volverán hasta dos semanas antes de que se fije una nueva fecha para el lanzamiento.

NASA completed a wet dress rehearsal for the Artemis II mission in the early morning hours on Feb. 3. To allow teams to review data and conduct a second wet dress rehearsal, NASA will now target March as the the earliest possible launch opportunity for the Artemis II mission.… pic.twitter.com/jSnCUPLQb6 — NASA (@NASA) February 3, 2026

La NASA comenzó ayer a realizar un "ensayo en frío" de la misión a pesar de las bajas e inusuales temperaturas que están azotando Florida, con el objetivo de definir la fecha oficial del lanzamiento de la misión, en la que se van a integrar los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen.

Este ensayo general con agua consistía en una prueba de prelanzamiento para alimentar el cohete y estaba programada y diseñada para identificar cualquier problema y resolverlo antes de intentar el lanzamiento real, informó la NASA.

La agencia espacial precisó que se cargó con éxito el "propelente criogénico" en los tanques del Sistema de Lanzamiento Espacial y se envió un equipo a la plataforma de lanzamiento para cerrar la nave Orión y se vació el cohete de forma segura.

Fuga de combustible, reajustes y fallos de comunicación

Los ingenieros superaron varios desafíos durante los dos días de prueba y cumplieron con muchos de los objetivos previstos, aseguró la NASA.

El aplazamiento para el próximo mes será para que los equipos puedan revisar los datos y realizar un segundo ensayo general.

La NASA inició la cuenta regresiva de este "ensayo" el pasado sábado 31 de enero y durante la jornada de ayer 2 de febrero los ingenieros monitorearon el impacto del frío en el Centro Espacial Kennedy en los sistemas e implementaron procedimientos para garantizar la seguridad del hardware.

Las bajas temperaturas en la zona provocaron, sin embargo, un retraso en las operaciones de repostaje, ya que se tardó en alcanzar temperaturas aceptables en algunas partes antes de iniciar las operaciones de carga de propelente.

Durante el llenado del tanque, los ingenieros tuvieron además que dedicar varias horas a solucionar una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz utilizada para dirigir el propelente criogénico a la etapa central del cohete, ha explicado la NASA, y ha detallado que para resolver el problema se detuvo el flujo de hidrógeno líquido a la parte central.

Además de la fuga de hidrógeno líquido, una válvula asociada con la presurización de la escotilla del módulo de tripulación Orión, que había sido recientemente reemplazada, necesitó ser apretada de nuevo, por lo que las operaciones de cierre se demoraron más de lo esperado.

Regreso a la Luna más de medio siglo después

El frío, que afectó a varias cámaras y otros equipos, no impidió las actividades del ensayo general en húmedo, pero sí habría requerido atención adicional el día del lanzamiento, indicó la NASA.

La agencia espacial estadounidense explicó que finalmente los ingenieros solucionaron problemas de interrupción de los canales de comunicación de audio entre los equipos de tierra durante las últimas semanas previas a la prueba, y que varias interrupciones se volvieron a repetir durante el ensayo general.

Con marzo como la posible ventana de lanzamiento, los equipos revisarán completamente los datos de la prueba, mitigarán cada problema y volverán a las pruebas antes de establecer una fecha de lanzamiento oficial

La NASA aseveró que la seguridad de la tripulación "seguirá siendo la máxima prioridad" para garantizar que los cuatro astronautas "regresen a casa al final de su misión".

La segunda misión Artemis es continuación de la primera (que orbitó también la Luna, pero sin tripulación) para continuar probando las capacidades de la nave espacial Orión y de su Módulo de Servicio Europeo, equipado en esta ocasión con sistemas de soporte vital para mantener a la tripulación segura y saludable, en lo que será el regreso del ser humano a la Luna más de medio siglo después, en un viaje que se prolongará durante diez días.

