Trump Reclama Mil Millones de Dólares a Harvard por Daños y Perjucios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes 2 de febrero que su administración buscaría mil millones de dólares en daños y perjuicios de Harvard, después de que el diario The New York Times informara que la universidad había obtenido algunas concesiones en las negociaciones que mantiene con el gobierno.

"Ahora estamos buscando 1,000 millones de dólares en daños y perjuicios y en el futuro no queremos tener nada más que ver con la Universidad de Harvard", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Funcionarios de Trump han acusado a Harvard y a otras universidades de promover la llamada ideología "woke" (progresista) y de no proteger suficientemente a los estudiantes judíos durante las protestas propalestinas, presentando denuncias legales y exigiendo pagos exorbitantes.

Los críticos lo han calificado como una campaña de presión por parte del gobierno sobre las universidades liberales.

El NYT informó previamente e lunes que Trump había retirado las exigencias de su administración de un pago de 200 millones de dólares por parte de Harvard, después de prolongadas negociaciones.

Trump dijo a los periodistas en septiembre pasado que las negociaciones estaban cerca de alcanzar un acuerdo por 500 millones de dólares con Harvard, que incluiría como parte del trato la apertura de escuelas de oficios.

Querían hacer un concepto enrevesado de formación laboral, pero fue rechazado porque era totalmente insuficiente y, en nuestra opinión, no habría tenido éxito

Se lanza contra el NYT

En una segunda publicación, el presidente Donald Trump se lanzó contra el New York Times y exigió que el periódico corrigiera su reporte sobre las negociaciones del gobierno federal con Harvard.

El mandatario dijo que se debería publicar la verdad, sin ofrecer mayores detalles, y calificó de "idiotas" a quienes dirigen el diario.

"La historia del decadente New York Times fue completamente incorrecta con respecto a la Universidad de Harvard. Exijo por este medio que los idiotas que dirigen (¡y están hundiendo!) el Times cambien su nota de inmediato. ¡VEAN LA VERDAD A CONTINUACIÓN!", indicó.

Trump recordó las tensiones con el diario y dijo que la cobertura que realizan sobre él es "errónea", pero confió en que ganará la demanda que tiene contra el Times.

Además, al igual que sus mal llamados (¡según el Times!) resultados electorales, donde se equivocaron en TODO, ¡mis cifras en las encuestas son excelentes!

La cobertura que The New York Times hace sobre mí es deliberadamente errónea. ¡Pronto veremos cómo me va en mi demanda contra estos estafadores! ¡NOTICIAS FALSAS!

Donald Trump presentó en septiembre de 2025 una demanda por 15 mil millones de dólares contra The New York Times por difamación. Días después, un juez federal la desestimó por ser demasiado larga e improcedente, dando 28 días para una versión revisada limitada a 40 páginas.

Trump presentó una demanda ajustada, pero NYT pidió en diciembre del año pasado que se desestime nuevamente, argumentando que las alegaciones son "inverosímiles" y están protegidas por la Primera Enmienda. El caso sigue activo en los tribunales.

