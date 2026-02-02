Concachampions 2026: ¿Cuándo y a Qué Hora Juegan los Equipos de la Liga MX?

Todo está más que listo para que arranque la Concachampions 2026 y este martes 3 de febrero habrá actividad de equipos mexicanos. Así que te presentamos los partidos y horarios de los partidos, entre ellos el Olimpia vs América.

La primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 inicia con el partido Forge FC vs Tigres. El duelo se llevará a cabo a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Hamilton de Ontario, Canadá.

Más tarde se jugará el partido Olimpia vs América. El duelo entre el club hondureño y el mexicano será en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Y la cita para que ruede el balón es a las 20:00 horas.

Posteriormente llegará el turno del partido San Diego vs Pumas: el árbitro pitará el inicio a las 22:00 horas en el SnapDragon Stadium de aquella ciudad californiana.

Concachampions 2026: Partidos de la Equipos de Liga MX del Miércoles 4 de febrero

También el miércoles 4 de febrero habrá acción de equipos mexicanos, ya que se desarrollarán los encuentros Xelajú MC vs Monterrey y Vancouver vs Cruz Azul.

Los Rayados visitarán al equipo guatemalteco en el Estadio Mario Camposeco, de Quetzaltenango, a las 19:00 horas del miércoles.

Mientras que Cruz Azul volará hasta Canadá para meterse a la casa del Vancouver Football Club. Este duelo está programado para las 21:00 horas.

Así se jugará la Concachampions 2026, desde la primera fase que empieza este martes 3 de febrero. Foto: Concacaf

A continuación los partidos de los equipos mexicanos en la primera fase de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026:

Martes 3 de febrero

Forge FC vs Tigres, a las 18.00 horas

Olimpia vs América, a las 20.00 horas

San Diego vs Pumas, a las 22.00 horas

Miércoles 4 de febrero

Xelajú MC vs Monterrey, a las 19:00 horas

Vancouver FC vs Cruz Azul, a las 21:00 horas

Hay que señalar que en esta fase los juegos son a ida y vuelta, así que el marcador global decidirá qué equipos quedarán eliminados. Los duelos de regreso serán hasta marzo.

El Toluca, por ser el campeón de la Liga MX, tiene pase directo a la siguiente fase. Allí espera al ganador de la llave San Diego vs Pumas.

