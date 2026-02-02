Benzema Deja el Al-Ittihad y Cambia de Camiseta: ¿Dónde Jugará el Delantero Francés?

El delantero francés Karim Benzema cambiará de club y de camiseta: deja el Al Ittihad, con el que está en conflicto por la renovación de su contrato, para fichar por el Al-Hilal hasta el año 2027. Así que el exjugador del Real Madrid y Balón de Oro 2022 seguirá jugando en Arabia Saudita.

Trascendió que Benzema firmó contrato por año y medio, hasta junio de 2027, con el actual líder de la liga árabe, que tiene al italiano Simone Inzaghi como entrenador.

Benzema, de 38 años, llegó a Arabia Saudita en 2023 y abandona el Al Ittihad luego de dos temporadas y media, en las que disputó 83 partidos y marcó 54 goles. Su desempeño fue vital para que el club levantara los trofeos de campeón de la Liga y la Copa la temporada anterior.

En el Al Hilal, Benzema tendrá como compañeros a su compatriota Théo Hernández, el africano Kalidou Koulibaly, el colombiano Darwin Núñez y el brasileño Malcom.

¿Qué tan bueno es el Al-Hilal, equipo en el que jugará Karim Benzema?

Al-Hilal es el equipo más exitoso de Arabia Saudita con 21 títulos de Liga y cuatro campeonatos asiáticos (AFC). De hecho, el año pasado sorprendió al Manchester City en el Mundial de Clubes, con marcador de 4-3, y lo eliminó en los octavos de final.

El acuerdo de Benzema llegó en un momento que trascendieron versiones de que Cristiano Ronaldo está descontento con su equipo, el Al Nassr, porque no ha respondido con buenas contrataciones en esta temporada de fichajes.

Hay que señalar que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudta es el propietario mayoritario de los tres equipos más exitosos Al Hilal, Al Ittihad y Al Nassr.

Al-Hilal está acostumbrado a realizar fichajes espectaculares. En el 2023 contrató a Neymar, procedente del Paris Saint-Germain. Anteriormente intentó fichar a Kylian Mbappé por un monto récord de 332 millones de dólares y el año pasado intentó llevarse a Bruno Fernandes, capitán del Manchester United.

Con información de N+

RGC