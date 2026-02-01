Álvaro Fidalgo Se Va del América; Este Será su Nuevo Equipo en Europa

Este domingo 1 de febrero de 2026, el Club América confirmó oficialmente la salida de Álvaro Fidalgo, uno de sus capitanes y piezas fundamentales del mediocampo azulcrema. El destino del futbolista español es el Real Betis Balompié de LaLiga.

A través de sus redes sociales, la institución americanista publicó un mensaje de despedida dirigido al jugador apodado "Maguito". La confirmación llega un día después del cierre del mercado de fichajes en Europa, que concluyó el 31 de enero.

Gracias por dejar el alma en cada balón, por demostrar lo que significa portar este escudo y por honrar nuestros colores en cada partido. Hoy emprendes un nuevo vuelo rumbo al Real Betis Balompié, y no tenemos duda de que llevarás contigo la sangre azulcrema

Del rumor a la confirmación

Durante la jornada del sábado 31 de enero, Julio Ibáñez y Mauricio Imay, reporteros de TUDN, informaron sobre el inminente traspaso del mediocampista. Los periodistas revelaron que el Real Betis había avanzado en las negociaciones para incorporar al canterano del Real Madrid antes del cierre del mercado europeo.

El equipo andaluz completó la incorporación del jugador en las últimas horas del periodo de transferencias, permitiendo su registro para competir en LaLiga durante la segunda mitad de la temporada 2025-2026.

La duda sobre la Selección Mexicana

Una de las interrogantes que genera esta transferencia es el futuro de Fidalgo con la Selección Mexicana. El mediocampista se encontraba en proceso de naturalización para obtener la ciudadanía mexicana y ser elegible para el combinado nacional.

Según información de TUDN difundida el sábado, el español requería permanecer en territorio nacional al menos dos días adicionales para cumplir el requisito de cinco años de residencia que exige la legislación mexicana. Su salida hacia España podría complicar la conclusión de este trámite.

Las autoridades deportivas no han confirmado si Fidalgo completó los tiempos requeridos para su naturalización antes de abandonar el país. Esto mantiene en suspenso la posibilidad de que el director técnico Javier Aguirre pueda convocarlo en el futuro.

