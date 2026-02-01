Sheinbaum Anuncia Envío de Ayuda Humanitaria a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que durante la llamada telefónica que sostuvo en días pasados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se abordó el tema del suministro de petróleo a Cuba, como se ha señalado en versiones recientes.

La mandataria explicó que ese asunto no formó parte de su conversación directa con el presidente estadounidense y precisó que quien sí trató el tema fue el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, durante un diálogo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Mandarán ayuda humanitaria a Cuba

Asimismo, la presidenta anunció que México iniciará esta misma semana un programa de ayuda humanitaria dirigida a Cuba, con el objetivo de atender necesidades urgentes de la población, mientras se resuelve el tema relacionado con el suministro de petróleo.

La jefa del Ejecutivo señaló que la ayuda humanitaria se llevará a cabo bajo principios de solidaridad y cooperación internacional, sin fines políticos, y reiteró la postura histórica de México de apoyar a los pueblos que enfrentan situaciones difíciles.

Sheinbaum recordó que la relación bilateral entre México y Estados Unidos se mantiene en el marco del respeto y la comunicación institucional, y que los temas sensibles se atienden a través de los canales diplomáticos correspondientes, con la participación de los responsables de la política exterior.

