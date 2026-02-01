Hombres Armados y un Puesto de Comida, Claves del Asesinato de la Tía y Prima de Mario Delgado

La madrugada del sábado 31 de enero, un grupo de hombres armados irrumpió en un domicilio ubicado en la colonia Placetas Estadio, en la ciudad de Colima, donde asesinó a dos mujeres.

Las víctimas fueron identificadas como Eugenia Delgado y Sheila, tía y prima, respectivamente, del secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo. Tras el ataque, el funcionario expresó su confianza en que el caso será esclarecido y en que se hará justicia por estos hechos.

Aquí en N+ te presentamos las claves del caso que derivó en un enfrentamiento entre autoridades de seguridad y presuntos criminales, el cual dejó varios fallecidos.

Cronología del ataque armado

Durante la mañana de este sábado 31 de enero, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó que se registró un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes, relacionado con el doble homicidio ocurrido horas antes.

En la confrontación fueron abatidas tres personas, quienes presuntamente participaron en el asesinato de Eugenia y Sheila al interior de su vivienda, ubicada en la colonia Placetas Estadio.

De acuerdo con el comunicado oficial, el homicidio de las dos mujeres se registró alrededor de las 4:30 de la madrugada. Tras el reporte, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para realizar el levantamiento de la escena del crimen, mientras que agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias correspondientes.

Con el apoyo de autoridades estatales y federales, así como del Centro de Coordinación de Colima, se logró identificar el vehículo presuntamente utilizado por los agresores. Se trataba de un automóvil color azul claro, marca Chevrolet, modelo Groove, localizado en el exterior de un domicilio en la colonia Punta Diamante, en el municipio de Villa de Álvarez.

Cuando las autoridades se aproximaron al inmueble, los sospechosos comenzaron a disparar, lo que provocó un enfrentamiento armado. Como resultado, los tres agresores fueron abatidos. Durante el intercambio de disparos, un elemento de la Fiscalía General de la República (FGR) resultó herido, aunque se reporta fuera de peligro.

Tras el enfrentamiento, agentes de la Policía de Investigación realizaron los levantamientos correspondientes y aseguraron armas y prendas de vestir que coinciden con las observadas en los videos del homicidio de Eugenia Delgado y Sheila.

Mario Delgado cuenta anécdota de su tía fallecida

Sobre las víctimas, Mario Delgado compartió que su tía se dedicaba a la venta de pasteles y comida como medio de sustento. Incluso recordó una anécdota personal sobre “Queña”, como la llamaban de cariño, quien durante años le preparó su pastel de cumpleaños.

“Durante toda mi infancia, mi tía Queña, como le decíamos de cariño, me preparó mi pastel de cumpleaños. Así se ganaba la vida, trabajando duro, vendiendo ricos pasteles y comida colimense como solo ella sabía prepararla”, expresó.

Mario Delgado, titular de la SEP, Foto: Cuartoscuro

