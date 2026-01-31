Muere el Actor de Apocalypto, Gerardo Taracena, a los 56 años

Este sábado 31 de enero falleció el reconocido actor mexicano Gerardo Taracena a los 56 años de edad, informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) mediante un comunicado difundido en redes sociales.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena @eltaracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD. pic.twitter.com/SmDUPoLlDX — Asociación Nacional de Actores (@andactores) February 1, 2026

A través de su mensaje, la ANDA lamentó profundamente el deceso y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión, destacando las importantes aportaciones de Taracena al cine, el teatro y la televisión en México. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

¿Quién es Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena fue reconocido por su versatilidad actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos, lo que le permitió consolidar una sólida carrera de varios años en producciones tanto nacionales como internacionales.

Participó en películas de gran proyección como Apocalypto, Man on Fire, The Mexican y Sin Nombre, trabajos que le dieron visibilidad a nivel mundial. Asimismo, formó parte del elenco de la exitosa serie de Netflix Narcos: México, donde su actuación fue ampliamente valorada por la crítica y el público.

En el ámbito académico, Taracena estudió Arte Dramático en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución en la que fortaleció las bases de su formación artística.

En 1992 comenzó a participar en diversos festivales de teatro y danza con el grupo de danza Íntegro de Perú, colaboración que se extendió hasta 1996 y que enriqueció su experiencia escénica.

Además de su destacada labor en el cine, Gerardo Taracena mantuvo una constante presencia en el teatro y la televisión, donde dejó una huella significativa.

Su profesionalismo, disciplina y pasión por la actuación lo convirtieron en una figura apreciada dentro del gremio artístico. Su fallecimiento representa una pérdida importante para la cultura y las artes escénicas en México.

