Catherine O'Hara: De 'Mi Pobre Angelito' a 'The Last of Us, las Películas y Series de su Carrera

A lo largo de más de cinco décadas, Catherine O’Hara construyó una de las carreras más versátiles y respetadas de Hollywood.

Capaz de pasar de la comedia física al drama más crudo, O'Hara se convirtió en un referente cultural que atraviesa generaciones: desde su papel como madre angustiada en un clásico navideño hasta su reciente incursión en uno de los universos televisivos más oscuros y aclamados de los últimos años.

"Muy Creativo, Muy Bueno": Patricia Reyes Spíndola Recuerda a Pedro Torres

La madre que marcó a toda una generación

Para millones de espectadores, O’Hara será siempre Kate McCallister, la madre que corre contrarreloj para reencontrarse con su hijo olvidado en casa en Mi Pobre Angelito. Su interpretación combinó calidez, humor y ansiedad real, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles del cine familiar de los años noventa.

Comedia excéntrica y culto cinematográfico

Mucho antes, y después de ese fenómeno global, la actriz ya era una figura clave de la comedia estadounidense. En Beetlejuice, dirigida por Tim Burton, dio vida a la inolvidable Delia Deetz, mientras que sus colaboraciones con Christopher Guest la consolidaron como reina del humor improvisado y satírico.

Moira Rose y la consagración televisiva

El reconocimiento crítico masivo llegó con Schitt’s Creek, donde interpretó a Moira Rose, una exestrella de telenovelas tan extravagante como vulnerable. El personaje se convirtió en un ícono pop y le valió premios Emmy y Globos de Oro, reafirmando su estatus como leyenda viva de la comedia.

Un giro inesperado: el drama postapocalíptico

En una de las decisiones más sorprendentes de su carrera, O’Hara se sumó al universo de The Last of Us, alejándose por completo de la comedia para interpretar a una terapeuta en un mundo devastado tras la invasión de un hongo. Su aparición demostró que, incluso después de décadas en la industria, O'Hara siempre estuvo dispuesta a explorar nuevos registros y desafiar las expectativas del público.

Películas y series más emblemáticas de Catherine O’Hara

Mi Pobre Angelito (1990) – Kate McCallister

Mi Pobre Angelito 2 (1992) – Kate McCallister

Beetlejuice (1988) – Delia Deetz

Waiting for Guffman (1996)

Best in Show (2000)

A Mighty Wind (2003)

The Nightmare Before Christmas (1993, voz)

Elemental (2023, voz)

Televisión

SCTV (1976–1984)

Schitt’s Creek (2015–2020) – Moira Rose

The Last of Us (2025) - Gail

The Studio (2025)

Historias recomendadas:

Fallece Henner Hofmann ¿Quién Fue el Cinefotógrafo Mexicano que Ganó un Premio Ariel?

¿De Qué Murió Pedro Torres? Esta Enfermedad Tenía el Productor y Ex Esposo de Lucía Méndez

Muere Catherine O'Hara: ¿Quién Fue la Madre de Kevin en ‘Mi Pobre Angelito’?