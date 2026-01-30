Este viernes, 30 de enero de 2026, falleció el cinefotógrafo mexicano Henner Hofmann, quien ganó un Premio Ariel por su trabajo en la películas 'La leyenda de una máscara'.

Mediante redes sociales, la Cineteca Nacional confirmó la noticia y lamentó la muerte de cinefotógrafo.

Su talento, compromiso y valiosa contribución al quehacer cinematográfico dejan una huella imborrable en el gremio y en la historia del cine nacional.

La Cineteca Nacional lamenta profundamente el fallecimiento del cinefotógrafo mexicano Henner Hofmann. 🕊️



Su talento, compromiso y valiosa contribución al quehacer cinematográfico dejan una huella imborrable en el gremio y en la historia del cine nacional. pic.twitter.com/wFseHb5oLT — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) January 30, 2026

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas lamentó la muerte de Henner Hofmann, quien "dedicó su vida a consolidar un espacio para las nuevas generaciones de cineastas".

Hoy despedimos con tristeza al cinefotógrafo Henner Hofmann. Como director del @CCCMexico y miembro fundador de la @AMC_Cinefoto, dedicó su vida a consolidar un espacio para las nuevas generaciones de cineastas.

Hoy despedimos con tristeza al cinefotógrafo Henner Hofmann. Como director del @CCCMexico y miembro fundador de la @AMC_Cinefoto , dedicó su vida a consolidar un espacio para las nuevas generaciones de cineastas. pic.twitter.com/PBzsdTOEe9 — AMACC (@AcademiaCineMx) January 30, 2026

¿Quién fue Henner Hofmann?

Henner Hofmann nació en el Distrito Federal, hoy Cudad de México, en julio de 1950. Murió hoy a los 75 años, se desconocen las causas.

Fue director del Centro de Capacitación Cinematográfica y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Cinefotografía.

Es el primer mexicano en obtener el Premio Coral a la Mejor Fotografía en el Festival de Cine de La Habana.

Fue ganador del Premio Ariel por su trabajo en “La leyenda de la máscara” (1991), de José Buil.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar