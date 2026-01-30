Muere Catherine O'Hara: ¿Quién Fue la Madre de Kevin en ‘Mi Pobre Angelito’?

Este viernes 30 de enero de 2026, se dio a conoce la muerte de Catherine O'Hara, la actriz que interpretó a la madre de Kevin en la película ‘Mi Pobre Angelito’, reportó la revista estadounidense TMZ.

Mi pobre angelito, relata la historia de Kevin, un niño olvidado por su familia que se queda solo en casa en Navidad y consigue aplacar a dos ladrones, que quieren entrar a robar.

Cabe destacar que en 2023, Mi Pobre Angelito fue una de las 25 películas elegidas para ser conservadas para la posteridad por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de América (EUA).

¿Quién fue Catherine O'Har?

Catherine O'Hara nació en Toronto, Canadá, es recordada por su papel de Kate McCallister, la madre de Kevin, personaje interpretado por Macaulay Culkin, en las dos primeras películas de Home Alone (Mi pobre angelito), considerada una de las películas más taquilleras de la historia. La actriz murió hoy a los 71 años.

La actriz estaba casada con el diseñador de producción Bo Welch, con quien tuvo dos hijos, Matthew y Luke .

Con información de N+

