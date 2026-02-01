Las Últimas Publicaciones de Gerardo Taracena Antes de Morir

Una de las últimas publicaciones del actor mexicano Gerardo Taracena en redes sociales reflejó su postura crítica frente a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de su cuenta oficial de Facebook, Taracena escribió la frase: “El único maldito inmigrante en este mundo es Donald Trump”, mensaje que, de acuerdo con el registro visible, fue publicado el 7 de agosto de 2025 y que generó diversas reacciones entre sus seguidores.

Días antes de su fallecimiento, el actor también utilizó sus redes para promover su trabajo más reciente, la serie “Cometierra”, producción en la que participó y que se estrenó en octubre pasado, convirtiéndose en uno de sus últimos proyectos profesionales.

¿De qué murió Gerardo Taracena?

Tras confirmarse su deceso, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la pérdida y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión. En el mensaje, el gremio destacó las importantes aportaciones de Gerardo Taracena al cine, el teatro y la televisión en México. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su fallecimiento.

Gerardo Taracena, de 55 años, participó en películas de gran proyección internacional como Apocalypto, Man on Fire, The Mexican y Sin Nombre, trabajos que le permitieron consolidar una trayectoria reconocida a nivel mundial. Asimismo, formó parte del elenco de la exitosa serie de Netflix Narcos: México.

En el ámbito académico, Taracena estudió Arte Dramático en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución en la que fortaleció las bases de su formación actoral. Además, entre 1992 y 1996 participó en diversos festivales de teatro y danza con el grupo Íntegro de Perú, experiencia que enriqueció su desarrollo escénico.

Su profesionalismo, disciplina y pasión por la actuación lo convirtieron en una figura respetada y apreciada dentro del gremio artístico. Su fallecimiento representa una pérdida significativa para la cultura y las artes escénicas en México.

