Activan Doble Alerta por Frío en Toda la CDMX Para Mañana Domingo 1 de Febrero de 2026

Este sábado 31 de enero de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) activó un sistema de doble alerta por frío que estará vigente desde las 00:00 hasta las 09:00 horas del domingo 1 de febrero de 2026.

La medida cubre las 16 alcaldías de la capital, divididas en dos niveles de riesgo según las temperaturas pronosticadas.

Siete alcaldías bajo alerta naranja por heladas

La alerta naranja se activó en:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Estas demarcaciones registrarán temperaturas entre 1 y 3 grados Celsius, con presencia de heladas durante la madrugada y primeras horas de la mañana del domingo.

Las condiciones climáticas extremas representan mayor riesgo para grupos vulnerables. Autoridades recomiendan proteger especialmente a niños, niñas, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas durante el periodo de alerta.

El uso de calentadores y chimeneas debe realizarse con ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. También se sugiere mantener actualizado el esquema de vacunación contra Covid-19, influenza y neumococo, enfermedades que aumentan su incidencia durante temporadas frías.

Nueve alcaldías en alerta amarilla por bajas temperaturas

El segundo nivel de alerta abarca

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Estas alcaldías enfrentarán temperaturas entre 4 y 6 grados Celsius sin presencia de heladas.

Para estas demarcaciones, las recomendaciones incluyen abrigarse adecuadamente cubriendo nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura y resguardar mascotas del frío sin dejarlas a la intemperie.

Autoridades sugieren aumentar el consumo de agua, frutas y verduras con vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico durante el descenso térmico.

¿Qué hacer durante las alertas por frío?

Las autoridades capitalinas establecieron una serie de sugerencias para la población. El uso de crema hidratante protege la piel de daños causados por bajas temperaturas y viento.

Cualquier emergencia relacionada con las bajas temperaturas puede reportarse al número 911 o al teléfono 55-5683-2222.

Las condiciones climáticas podrían extenderse más allá del domingo si los frentes fríos persisten en la región.

