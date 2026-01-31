Por error, Perforan Tubería de Gas en Coacalco, Edomex

Este sábado 31 de enero, autoridades municipales de Coacalco, en el Estado de México, informaron sobre la perforación accidental de una tubería de gas natural, incidente que obligó a la evacuación preventiva de vecinos en la zona para evitar riesgos mayores.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió mientras trabajadores realizaban labores de bacheo en la vía pública, cuando de manera involuntaria dañaron una línea de conducción de gas. Tras el percance, se detectó una fuga, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil municipal, personal del cuerpo de bomberos, policías y ambulancias, quienes acordonaron el área y procedieron a desalojar a los habitantes cercanos como medida preventiva. Las autoridades pidieron a los vecinos mantener la calma y seguir las indicaciones del personal de emergencia.

Fuga de Gas en Coacalco: Desalojan Familias Tras Perforación de Ducto Subterráneo

No se reportan lesionados o intoxicados

Técnicos especializados de la empresa proveedora del servicio de gas realizan las maniobras necesarias para controlar la fuga y reparar la tubería afectada. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni intoxicadas.

Las autoridades municipales informaron que, una vez concluida la reparación y descartado cualquier riesgo, los vecinos pudieron regresar de manera gradual a sus viviendas. Asimismo, reiteraron el llamado a extremar precauciones durante trabajos en la vía pública para prevenir este tipo de incidentes.

