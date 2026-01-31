Persiste Alerta por Frío en Cinco Alcaldías de la CDMX este Sábado 31 de Enero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este sábado 31 de enero de 2026 una Alerta Amarilla por temperaturas bajas en cinco alcaldías de la Ciudad de México (CDMX). La medida preventiva estará vigente desde las 11:30 hasta las 15:00 horas.

Cinco alcaldías en alerta por frío intenso

Las demarcaciones bajo Alerta Amarilla son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Estas zonas, ubicadas en las partes más elevadas de la capital, registran temperaturas entre 4 y 6 grados Celsius (°C).

La alerta se emitió a las 11:30 horas de este sábado por persistencia de temperaturas bajas durante la mañana y tarde. Las autoridades mantienen monitoreo constante de las condiciones meteorológicas en estas alcaldías.

Hubo bancos de niebla

La CDMX amaneció con bancos de niebla que afectaron la visibilidad en diversas zonas de la capital. Las imágenes captadas durante la mañana muestran el centro de la ciudad envuelto en densas capas de niebla, especialmente en zonas elevadas como Santa Fe.

El boletín meteorológico indica que "se prevé descenso en las temperaturas máximas generando ambiente de fresco a templado, con cielo mayormente nublado con lluvias ligeras aisladas en el sur y poniente".

Temperatura máxima de 17 grados

La temperatura máxima pronosticada para este sábado es de 17°C, considerablemente por debajo del promedio para esta época del año. El viento proveniente del Norte alcanzará velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de hasta 40 km/h.

Las lluvias ligeras se concentrarán principalmente en las alcaldías del sur y poniente de la capital. El ambiente se mantendrá fresco durante todo el día.

Madrugada del domingo con heladas posibles

El descenso más pronunciado en las temperaturas ocurrirá durante las primeras horas del domingo. Según el reporte oficial, "la madrugada del domingo será muy fría, con una temperatura de 5°C a las 6:00 de la mañana y posibles heladas en zonas altas de la ciudad".

Las alcaldías ubicadas en mayor altitud podrían experimentar formación de hielo en superficies expuestas. Residentes de estas demarcaciones deben tomar precauciones adicionales.

Recomendaciones para la población

En esta temporada de #frío, atiende las recomendaciones que #Ollin, el chapulín de la prevención, tiene para ti.

▶️Cubre nariz y boca

▶️Usa ropa abrigadora

▶️Evita cambios bruscos de temperatura

— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 31, 2026

La SGIRPC sugiere vestir en capas, especialmente durante las horas nocturnas y de madrugada, así como proteger a grupos vulnerables como niños y adultos mayores del frío extremo.

Las autoridades mantienen vigilancia constante sobre las condiciones meteorológicas.

