¡Elena Rybakina Gana el Abierto de Australia! Vence en la Final a Sabalenka

La tenista kazaja Elena Rybakina se consagró como la ganadora del Abierto de Australia al superar en tres sets a la número uno del tenis mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Rybakina se llevó el duelo con parciales de 4-6, 6-4 y 4-6, en la gran final de este torneo, celebrado en la Rod Laver Arena, en Melbourne.

Con este título, la kazaja consiguió su segundo Grand Slam de su carrera, luego del conseguido en 2022 en Wimbledon.

Tuvieron que pasar tres años para que Rybakina pudiera desquitarse de Sabalenka, quien en 2023 superó a la kazaja y se coronó en Australia.

Final intensa en Melbourne

Fue una final intensa, que llevó tanto a Rybakina como a Sabalenka al extremo. La kazaja, que subirá el lunes al tercer puesto de la clasificación general, necesitó de 2 horas y 18 minutos para ganar.

Elena ganó el primer parcial, pero cedió el segundo ante una poderosa tenista bielorrusa. En el último set, las cosas no pintaban nada bien para la quien terminó coronándose.

Y es que Rybakina comenzó perdiendo el decisivo, pero gracias a su buen servicio y su frialdad para resolver los puntos decisivos, logró el objetivo de ganar en Melbourne.

Sabalenka, ganadora del torneo en 2023 y 2024, logró dominar el duelo, pero le faltó sostener la ventaja frente a una Rybakina que reaccionó en los momentos decisivos.

De esta forma, la bielorrusa sumó dos derrotas al hilo en la final del Abierto de Australia, ya que en 2025 cayó ante la estadounidense Madison Keys.

Mientras que Elena rompió una sequía de casi cuatro años respecto a títulos de los cuatro grandes del tenis mundial.

