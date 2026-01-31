Una Explosión Sacude a un Edificio en una Ciudad de Irán: ¿Qué Pasó en Bandar Abbás?

Este sábado, 31 de enero de 2026, una fuerte explosión sacudió un edificio residencial en Bandar Abbás, ciudad portuaria iraní ubicada en la costa del Golfo Pérsico. El incidente dejó como saldo una persona muerta y 14 heridos, confirmaron las autoridades locales.

El jefe de bomberos de la ciudad, Mohamad Amin Lyaghat, determinó que la causa del siniestro fue una acumulación de gas que provocó la detonación.

Acumulación de gas detonó el edificio

La explosión impactó un inmueble de ocho plantas localizado en el bulevar Moalem de la ciudad, destruyendo completamente dos de ellas. El estallido también causó daños a varios vehículos estacionados en la zona y a tiendas cercanas al edificio afectado.

"La causa inicial del accidente (...) es una acumulación de gas que se escapó, lo que provocó una explosión", declaró Lyaghat a la televisión pública.

Mehrdad Hasanzadeh, director de la Gestión de Crisis de la Gobernación de Hormozgán, informó sobre el balance de víctimas a la agencia Tasnim.

La televisión estatal difundió imágenes que muestran la magnitud del incidente: la fachada del edificio quedó destrozada, dejando al descubierto parte del interior. Escombros se encuentran esparcidos alrededor del inmueble, evidenciando la fuerza de la explosión.

Equipos de emergencia acuden al lugar

Personal de bomberos y equipos de rescate llegaron al sitio para prestar asistencia inmediata. Mehrdad Hassanzadeh, director general de gestión de crisis de la provincia de Hormozgán, confirmó en un inicio a la agencia oficial IRNA que las brigadas de emergencia trabajan en el lugar.

Los heridos en el incidente están siendo trasladados al hospital por los equipos de emergencia

Contexto de tensión regional

Bandar Abbás se localiza en una zona estratégica, cerca del estrecho de Ormuz, punto crucial por donde transitan el gas licuado y el petróleo procedente del Golfo.

El incidente ocurre en un momento de tensión para Irán. Estados Unidos desplegó una decena de buques de guerra en Oriente Medio, mientras el presidente Donald Trump ha realizado amenazas contra el país persa.

Con información de AFP.

