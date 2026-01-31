La Princesa Mette-Marit de Noruega se Disculpa por Haberse Relacionado con Jeffrey Epstein

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, emitió este sábado 31 de enero una disculpa pública después de que documentos desclasificados el viernes revelaran nuevos detalles sobre su relación con Jeffrey Epstein, el millonario estadounidense condenado por delitos sexuales contra menores.

El director de comunicaciones de la casa real noruega confirmó a la cadena TV2 que la esposa del príncipe heredero Haakon y una amiga permanecieron durante cuatro noches en la residencia de Epstein ubicada en las afueras de Miami, específicamente en Palm Beach. Esta propiedad fue el mismo lugar donde el magnate fue posteriormente condenado por agredir sexualmente a menores.

Video: Publican Más de 3 Millones de Páginas de Archivos de Epstein.

Contradicciones y nuevas revelaciones

Los correos electrónicos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron inconsistencias con la información que fue proporcionada por la casa real. Los documentos muestran que Mette-Marit y Epstein mantuvieron comunicación en varias ocasiones durante 2014, aunque anteriormente la casa real había afirmado que el último contacto entre ambos ocurrió en 2013, cuando se produjo la estancia en Palm Beach.

Los nuevos documentos también evidencian que el millonario invitó a la princesa a su isla privada. Sin embargo, la casa real noruega aclaró que Mette-Marit nunca realizó ese viaje.

"Debo asumir responsabilidad por no investigar mejor"

En su mensaje difundido a través del director de comunicaciones, la princesa heredera asumió su parte de responsabilidad en el caso.

Jeffrey Epstein es responsable de sus acciones. Debo asumir responsabilidad por no investigar mejor el trasfondo de Epstein y por no darme cuenta lo suficientemente rápido de la clase de persona que era

La princesa añadió que lamenta profundamente haber mostrado escaso juicio en estas circunstancias y haber mantenido contacto con el estadounidense.

"Me avergüenzo. Quiero expresar mi profunda empatía y solidaridad con las víctimas de los abusos cometidos por Jeffrey Epstein", remachó Mette-Marit.

Video del Caso Epstein: Publican Nuevos Archivos donde Aparece el Nombre de Donald Trump.

Mette-Marit ya se había disculpado en 2019

Esta no es la primera vez que la princesa heredera se disculpa públicamente por su relación con Epstein. En 2019, cuando se hizo público que había mantenido encuentros con el millonario tanto en una de sus residencias en Estados Unidos como en Noruega, Mette-Marit ya había expresado sus disculpas.

Jeffrey Epstein fue condenado por pagar por sexo con una menor. El magnate se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba ser enjuiciado por cargos más graves de tráfico de menores.

La desclasificación de documentos del viernes ha reabierto el escrutinio público sobre las conexiones del fallecido millonario con figuras prominentes de la política, los negocios y la realeza internacional.

Con información de EFE.

Historias recomendadas:

CT