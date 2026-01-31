Temblor en México Hoy 31 de Enero 2026: Epicentro y Magnitud de los Sismos de este Sábado

Este sábado, 31 de enero de 2026, un sismo de magnitud 5.1 grados sacudió la costa del estado de Oaxaca durante la madrugada. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró el movimiento telúrico a las 03:58 horas, tiempo del centro de México.

¿Qué pasó en la madrugada de este sábado?

El epicentro del temblor se ubicó a 52 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca. El movimiento alcanzó una profundidad de 10 kilómetros. Las coordenadas exactas fueron latitud 15.48 y longitud -95.75.

El SSN emitió un primer reporte preliminar que registraba una magnitud de 4.8 grados, con el epicentro a 55 kilómetros al este de Crucecita y una profundidad de 37 kilómetros. Sin embargo, tras procesar los datos sísmicos con mayor precisión, el organismo ajustó la información a una magnitud de 5.1 grados.

¿Dónde ocurrió el movimiento telúrico?

La región afectada se encuentra en la costa del Pacífico mexicano, en el litoral oaxaqueño. Crucecita forma parte del municipio de Santa María Huatulco, conocido destino turístico de playas ubicado en el sur del país.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.1 Loc 52 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 31/01/26 03:58:29 Lat 15.48 Lon -95.75 Pf 10 km pic.twitter.com/bWgs8GnCN3 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 31, 2026

Esta zona presenta actividad sísmica constante debido a su ubicación geográfica y la interacción de placas tectónicas en el océano Pacífico. Los movimientos telúricos son frecuentes en la región, aunque la mayoría no causan afectaciones mayores.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas en las comunidades cercanas al epicentro del sismo.

Actividad sísmica en la región

La actividad sísmica registrada este sábado en la costa de Oaxaca ocurre en medio de una secuencia prolongada de réplicas en estados vecinos. Según el Servicio Sismológico Nacional, hasta las 08:00 horas del 31 de enero se han contabilizado 6,048 réplicas del sismo de magnitud 6.5 que ocurrió en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero de 2026.

La réplica más grande de esa secuencia alcanzó una magnitud de 5.0 grados. El Pacífico sur mexicano mantiene actividad sísmica constante desde inicios de mes, aunque los eventos en Oaxaca y Guerrero corresponden a epicentros diferentes.

Nueva réplica se registra en Guerrero durante la mañana

A las 08:45:43 horas de este sábado, un nuevo movimiento telúrico sacudió la región de San Marcos, Guerrero. El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.3 grados con epicentro a 46 kilómetros al sureste de la localidad.

El temblor alcanzó una profundidad de apenas 2 kilómetros, ubicándose en coordenadas latitud 16.47 y longitud -99.11.

Monitoreo continuo en estados del sur

Los sismos registrados en Crucecita, Oaxaca, no forman parte de la secuencia de réplicas de Guerrero, pero son muestra de que la región costera del sur del país experimenta movimientos telúricos frecuentes. La proximidad geográfica entre ambos estados y su ubicación en la zona de subducción de placas tectónicas explica esta actividad constante.

Las autoridades de Protección Civil mantienen monitoreo permanente en ambas entidades federativas para detectar cualquier evento sísmico significativo que requiera acciones de respuesta.

