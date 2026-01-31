Detienen en Puebla a "El Goku", Generador de Violencia en Acapulco

Este sábado, 31 de enero de 2026, autoridades de Guerrero cumplimentaron una orden de aprehensión contra Luis "N", alias "El Goku" y/o "El Sargento", identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en Acapulco de Juárez.

La detención ocurrió en el estado de Puebla como resultado de un operativo coordinado entre múltiples instituciones de seguridad federales y estatales. El imputado enfrenta cargos por homicidio calificado relacionado con hechos ocurridos hace más de una década.

Operativo que involucró a seis instituciones

La Fiscalía General del Estado de Guerrero encabezó el operativo con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, participaron las Fiscalías Generales de Puebla y Tlaxcala, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Un crimen cometido en 2010

Las investigaciones ministeriales establecen que Luis "N" habría privado de la vida a una persona el 2 de mayo de 2010 en la colonia La Mira, puerto de Acapulco. Según las indagatorias, el imputado utilizó un arma punzocortante para cometer el homicidio.

El caso permaneció activo durante 16 años mientras las autoridades realizaban trabajos de investigación e inteligencia para localizar al presunto responsable.

Recompensa vigente facilitó información

La Fiscalía General del Estado de Guerrero mantenía una recompensa para quienes proporcionaran información veraz, útil y oportuna que contribuyera a la localización y detención del objetivo. Este mecanismo de colaboración ciudadana es utilizado frecuentemente en casos de personas consideradas generadoras de violencia.

El detenido ahora enfrentará el proceso legal correspondiente por el delito de homicidio calificado en Guerrero.

La institución ministerial reiteró su determinación de continuar con acciones de investigación para combatir la impunidad y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida y la seguridad de la población guerrerense.

