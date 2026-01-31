Personal Médico Cuestiona la Versión de ICE Sobre las Lesiones de un Migrante Mexicano

El pasado miércoles, 28 de enero de 2026, Alberto Castañeda Mondragón fue dado de alta del Centro Médico del Condado de Hennepin en Minneapolis después de permanecer hospitalizado más de dos semanas con lesiones cerebrales graves que generaron controversia entre personal médico y agentes federales de inmigración.

El mexicano de 31 años originario de Veracruz presentaba ocho fracturas de cráneo y hemorragias en cinco áreas del cerebro cuando llegó a urgencias el 8 de enero, horas después de su arresto por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cerca de un centro comercial en St. Paul, Minnesota.

"Corrió hacia una pared": La versión oficial sobre el arresto

Funcionarios de ICE afirmaron inicialmente que Castañeda Mondragón había intentado huir esposado y "corrió deliberadamente de cabeza contra una pared de ladrillos", según documentos judiciales presentados por abogados que buscaban su liberación.

El arresto ocurrió un día después del primero de dos tiroteos fatales en Minneapolis por funcionarios de inmigración, como parte de la Operación Metro Surge, la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en Minnesota.

Aproximadamente cuatro horas después de su detención, Castañeda Mondragón fue llevado inicialmente a un centro de procesamiento de ICE en las afueras de Minneapolis. Los registros judiciales incluyen una orden de arresto firmada a su llegada por un oficial de ICE, no por un juez de inmigración.

Posteriormente, fue trasladado a la sala de emergencias de un hospital en los suburbios de Edina con hinchazón y hematomas alrededor del ojo derecho y sangrado. Una tomografía computarizada reveló al menos ocho fracturas de cráneo y hemorragias potencialmente mortales en al menos cinco áreas de su cerebro.

Enfermeras rechazan la explicación de los agentes

Enfermeras de cuidados intensivos del Centro Médico del Condado de Hennepin dudaron inmediatamente de la palabra de los funcionarios federales cuando llegaron con el inmigrante mexicano. Tres enfermeras familiarizadas con el caso determinaron que la explicación oficial no podía justificar las fracturas y el sangrado cerebral.

"Era ridículo, si había algo de qué reírse", dijo una de las enfermeras que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir la atención al paciente.

No había forma de que esta persona se estrellara de cabeza contra una pared

Al menos un oficial de ICE también mencionó a los cuidadores que Castañeda Mondragón "se sacudió" después de su arresto, según documentos judiciales y un miembro del personal del hospital.

Opinión de experta forense sobre las lesiones

The Associated Press compartió los detalles de las lesiones de Castañeda Mondragón con la doctora Lindsey C. Thomas, patóloga forense certificada que trabajó como médica forense en Minnesota durante más de 30 años. La especialista coincidió con la valoración del personal del hospital.

"Estoy bastante seguro de que una persona no podría sufrir este tipo de lesiones graves al chocar contra una pared", señaló Thomas, quien agregó que necesitaría ver las tomografías computarizadas para llegar a un hallazgo más definitivo.

La patóloga forense también indicó que una persona no puede sufrir fracturas de cráneo tanto en el lado derecho como en el izquierdo de la cabeza y de adelante hacia atrás chocando contra una pared.

Conflicto por uso de grilletes en el hospital

La situación llegó a un punto crítico cuando ICE insistió en usar esposas para encadenar los tobillos de Castañeda Mondragón a la cama, lo que provocó un acalorado encuentro con el personal del hospital, según registros judiciales y empleados familiarizados con el incidente.

En ese momento, el detenido estaba tan desorientado que no sabía qué año era y no podía recordar cómo resultó herido. Los oficiales de ICE creyeron que estaba intentando escapar después de levantarse y dar algunos pasos.

El personal médico explicó a los agentes que ese comportamiento era típico de alguien con una lesión cerebral traumática, caracterizada por impulsos. La seguridad del hospital acudió al lugar, seguida por el director ejecutivo y el abogado de la institución, quienes se reunieron en el consultorio de un médico para discutir opciones.

Finalmente, se acordó con ICE que un asistente de enfermería se sentaría con el paciente para evitar que se fuera. Los agentes aceptaron poco tiempo después quitar los grilletes.

Tensión creciente en hospitales de Minneapolis

Desde el comienzo de la Operación Metro Surge, los oficiales de ICE se han convertido en una figura constante en el hospital del condado de Hennepin. Los administradores emitieron nuevos protocolos sobre cómo los empleados deben interactuar con los agentes federales.

Algunos empleados se quejan de que han sido intimidados hasta el punto de evitar cruzarse con agentes mientras están en el trabajo y utilizan comunicaciones cifradas para protegerse contra cualquier escucha electrónica. Las enfermeras entrevistadas por AP dijeron que se sentían intimidadas por la presencia de ICE en la unidad de cuidados críticos.

Miembros del personal del hospital dijeron que se han visto agentes de ICE merodeando por los terrenos del hospital y pidiendo a pacientes y empleados una prueba de ciudadanía. El personal expresó incomodidad con la presencia de agentes armados en los que no confiaban y que parecían no estar capacitados.

El hospital recordó a los empleados que los oficiales de ICE no pueden acceder a pacientes o información protegida sin una orden judicial. Los funcionarios escribieron en un boletín que describe nuevos protocolos que los pacientes bajo custodia federal son, ante todo, pacientes.

La política escrita del hospital también establece que no se deben utilizar grilletes ni otras restricciones a menos que sea médicamente necesario. Un médico que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer comentarios para el hospital señaló que el personal de ICE como oficiales federales no necesariamente cumple las políticas del hospital, lo que introduce tensión.

La portavoz del hospital, Alisa Harris, indicó que los agentes de ICE "no han ingresado a nuestras instalaciones en busca de personas".

¿Quién es Alberto Castañeda Mondragón?

Según abogados de Castañeda Mondragón, ingresó a Estados Unidos en 2022 con documentos migratorios válidos. Los documentos de constitución de Minnesota muestran que fundó una empresa llamada Castañeda Construction al año siguiente con una dirección indicada en St. Paul.

El techador parece no tener antecedentes penales. Sus abogados dijeron a un tribunal que fue discriminado racialmente durante la represión y que los oficiales determinaron solo después de su arresto que había excedido su visa.

Los documentos de la defensa describieron que Castañeda Mondragón estaba alerta y hablando cuando llegó al hospital, diciéndole al personal que fue "arrastrado y maltratado por agentes federales", aunque su condición se deterioró rápidamente.

La semana siguiente al arresto, un expediente judicial del 16 de enero describió su condición como mínimamente receptiva y comunicativa, desorientada y fuertemente sedada.

El domingo 25 de enero, más de dos semanas después del arresto, un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos ordenó su liberación de la custodia de ICE.

Jeanette Boerner, directora de los Servicios de Representación de Adultos del Condado de Hennepin que presentó la demanda en nombre de Castañeda Mondragón, expresó que se sentían alentados por la orden del tribunal, que afirma que el estado de derecho se aplica a todas las personas en todos los rincones del país, incluidos los funcionarios federales.

Situación actual y recuperación

El Departamento de Justicia presentó documentos judiciales esta semana afirmando que Castañeda Mondragón ya no está bajo custodia. Los fiscales no respondieron a una solicitud de comentarios sobre las lesiones del hombre.

Una portavoz del hospital indicó que no tenía información sobre el paciente dado de alta. El Departamento de Seguridad Nacional, que incluye a ICE, no respondió a reiteradas solicitudes de comentarios sobre las lesiones de Castañeda Mondragón.

Un oficial de deportación eludió el tema en los documentos judiciales, diciendo que durante el proceso de admisión en un centro de detención de ICE, se determinó que "tenía una lesión en la cabeza que requería tratamiento médico de emergencia".

Gregorio Castañeda Mondragón, hermano del lesionado que vive en México, explicó que su hermano mayor tiene una hija de 10 años que vive en su ciudad natal en Veracruz y a la que ayuda a mantener.

Alberto Castañeda Mondragón no tiene familia en Minnesota y sus compañeros de trabajo lo han acogido. Presenta pérdida de memoria significativa y tiene una larga recuperación por delante. No podrá trabajar en el futuro previsible y sus amigos y familiares se preocupan por pagar su atención médica.

Su hermano señaló que todavía no recuerda las cosas que pasaron y estima que recuerda el 20 por ciento del 100 por ciento que tenía antes del incidente.

Con información de AP.

