Minneapolis No Aplicará Ley Federal de Inmigración: Trump Acusa al Alcalde de "Jugar con Fuego"

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, acusó este miércoles, 28 de enero de 2026, al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de "jugar con fuego" al negarse a aplicar las leyes federales de inmigración, en medio de una fuerte tensión en la ciudad tras la muerte de dos manifestantes.

Mediante su cuenta de Truth Social, Trump explicó que la decisión del alcalde se dio luego de una “muy buena conversación con él”.

Sorprendentemente, el alcalde Jacob Frey acaba de declarar que 'Mineápolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración'. Esto fue después de haber tenido una muy buena conversación con él.

El mandatario republicano pidió al círculo cercano de Jacob Frey explicarle al alcalde de Minneapolis que “esta afirmación constituye una violación muy grave de la ley y que está jugando con fuego”.

Alcalde de Minneapolis responde a Trump

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, respondió a Donald Trump, dijo que el trabajo de la policía local es mantener a la gente segura, y "no hacer cumplir las leyes federales de inmigración".

El trabajo de nuestra policía es mantener a la gente segura, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Quiero que prevengan homicidios, no que persigan a un padre trabajador que contribuye a MPLS y es de Ecuador. Es similar a la política que tenía Rudy en Nueva York. Todos deberían sentirse seguros al llamar al 911.

Con información de N+ y AFP

