Protestas Continúan en Minneapolis: "Ya no Basta Que se Vayan, Queremos Justicia"

Este martes, 27 de enero de 2026, habitantes de Minneapolis, Minnesota, mantienen vigilias para honrar a Alex Pretti, abatido a tiros el sábado pasado por agentes federales de inmigración. La comunidad demanda justicia después de que se anunciara que Greg Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, dejará de liderar el despliegue en la ciudad.

La muerte de Pretti representa la segunda víctima mortal en las protestas contra las redadas migratorias en Minneapolis, tras el fallecimiento de Renée Good el 7 de enero. La situación ha generado una ola de indignación a nivel nacional que forzó a la Casa Blanca a reajustar el operativo federal.

Bovino sale, pero las protestas no cesan

El presidente Donald Trump anunció el lunes el envío a la zona de Tom Homan, designado como encargado de asuntos fronterizos, relevando a Bovino. Este último se había convertido en el rostro visible de las agresivas redadas en la ciudad y de la represión contra manifestantes.

Evan Freese, profesor que reside a cuatro calles de la intersección al sur de la ciudad donde ocurrió el incidente, declaró a la agencia EFE:

La salida de Bovino es un gran paso para la desescalada de la violencia, pero la comunidad está convencida de que debemos seguir en las calles. Las protestas no se detendrán ya no basta con que se vayan, queremos justicia

Vigilias bajo temperaturas extremas en Minneapolis

Freese se encarga de cuidar el altar colocado en honor a Pretti, además de administrar el café y la comida que otros ciudadanos llevan para los voluntarios que permanecen en las calles. Las temperaturas esta semana han alcanzado los -26 grados centígrados.

Otros ciudadanos presentes alrededor del altar aseguraron a EFE que existe un número importante de organizaciones sociales convocando a una movilización masiva en la ciudad el próximo viernes por la tarde. Los manifestantes persisten concentrándose cerca de los hoteles donde se presume que la mayoría de los agentes federales han sido instalados.

Juez federal cita a director de ICE

El juez federal de Minnesota Patrick Shilitz citó al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, para que explique por qué la agencia ha incumplido requerimientos judiciales sobre inmigrantes detenidos. El magistrado amenazó con abrirle un procedimiento por desacato.

La Casa Blanca rebajó el tono el lunes sobre el caso de Pretti. Durante el fin de semana, varios miembros de la Administración de Trump calificaron a la víctima de "terrorista" y lo acusaron de intentar usar un arma contra los agentes, aunque los videos muestran que fue abatido por la espalda cuando estaba desarmado.

Cambio de estrategia del gobierno federal

Karoline Leavitt, portavoz de Trump, evitó calificar a Pretti como terrorista y dijo que su muerte fue una "tragedia". Sin embargo, culpó a las autoridades demócratas del estado por haber agitado las calles en contra de los agentes de inmigración.

Trump sostuvo llamadas el lunes tanto con el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, como con el alcalde de Minneapolis, el también demócrata Jacob Frey, para intentar coordinarse y reducir la tensión.

Con la llegada de Homan a la ciudad, se espera que gran parte de los 3,000 agentes federales de migración movilizados en Minneapolis sean retirados en las siguientes horas.

Con información de EFE.

