¿Qué Pasó en Tlahuelilpan Hoy? Reportan Fuga de Combustible en San Primitivo

Autoridades de Hidalgo reportaron una fuga de combustible hoy, 27 de enero de 2026, en el municipio de Tlahuelilpan; esto es lo que se sabe sobre el incidente de este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, la fuga se registró en la colonia San Primitivo, hasta donde llegaron autoridades de Hidalgo para atender la emergencia.

El Gobierno Municipal de Tlahuelilpan detalló que sus elementos, así como Bomberos de Tlahuelilpan y Atitalaquia brindaron apoyo intermunicipal para atender la fuga de hidrocarburo registrada en la colonia San Primitivo.

Las autoridades del municipio apuntaron que “la atención se realiza de manera coordinada con PEMEX y corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, conforme a los protocolos de seguridad establecidos”.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informó que la fuga de hidrocarburo se registró en una zona de ductos, en el tramo correspondiente a la colonia San Primitivo.

Sin embargo, la dependencia descartó que la fuga de hidrocarburo represente algún riesgo para la población.

La situación se mantiene bajo control y cuenta con presencia de elementos de la SSPH, quienes atienden y dan seguimiento preventivo en el sitio.

Controlan fuga de combustible

Después de las 13:30 horas, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo anunció que la situación quedó “totalmente bajo control y no representa riesgo para la población”.

Recomendaciones a la población

Ante la emergencia, las autoridades de Tlahuelilpan recomendaron a la población las siguientes acciones:

Mantener la calma.

No acercarse a la zona.

Cerrar puertas y ventanas.

Colocar trapos mojados en las orillas de puertas y ventanas.

No salir de casa si no es necesario.

Seguir únicamente información oficial y permitir las labores del personal de emergencia.

Mapa de la colonia San Primitivo, en Tlahuelilpan

