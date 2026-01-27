Reloj del Apocalipsis 2026: Científicos Anuncian que Catástrofe Está Más Cerca que Nunca

En medio de las crecientes inquietudes sobre las armas nucleares, el cambio climático y la desinformación, este martes 27 de enero de 2026 el Reloj del Apocalipsis se acercó más que nunca a la catástrofe.

Los miembros del Boletín de los Científicos Atómicos movieron las manecillas a 85 segundos antes de la medianoche; es decir, cuatro segundos menos que hace un año.

Para tener en cuenta

El Reloj del Apocalipsis o del Juicio Final advierte sobre lo cerca que estamos de destruir el mundo con tecnologías peligrosas , creadas por el propio ser humano.

o del Juicio Final advierte sobre lo cerca que estamos de destruir el mundo con , creadas por el propio ser humano. Es una metáfora , un recordatorio de los peligros que las personas deben afrontar si quieren sobrevivir en el planeta.

, un recordatorio de los peligros que las personas deben afrontar si quieren sobrevivir en el planeta. El Boletín de Científicos Atómicos, fundado por Albert Einstein, Robert Oppenheimer y otros científicos nucleares de la Universidad de Chicago, colocó inicialmente el reloj a siete minutos para la medianoche en 1947.

Noticia relacionada: EUA Posee el Mayor Arsenal Nuclear: Trump da Inicio a Pruebas de Armas de Destrucción Masiva.

Reloj, a 85 segundos antes de la medianoche

Ahora, el Boletín de los Científicos Atómicos colocó el reloj a 85 segundos antes de la medianoche, una decisión tomada luego de la consulta de un comité que incluye a ocho laureados con el premio Nobel.

Se trata de un anuncio que llega un año después del inicio del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, que trastocó el orden mundial, ordenó ataques unilaterales y se retiró de varias organizaciones internacionales.

En un comunicado, el grupo de científicos señaló que Rusia, China, Estados Unidos y otros grandes países se han "vuelto cada vez más agresivos, hostiles y nacionalistas".

Los entendimientos globales arduamente conquistados se están derrumbando, acelerando una competencia de poderío de gran escala en la que el ganador se lo lleva todo y socavando la cooperación internacional, fundamental para reducir los riesgos de guerra nuclear, de cambio climático, de uso indebido de las biotecnologías, de amenaza potencial de la inteligencia artificial y de otros peligros apocalípticos.

Riesgos nucleares, clima e información

Asimismo, el comité advirtió sobre los riesgos crecientes de una carrera de armamento nuclear, dado que el tratado New Start sobre la reducción de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia expirará la próxima semana y Trump presiona para implementar un costoso sistema de defensa antimisiles, el "Cúpula Dorada", que colocaría armas en órbita.

Otro tema destacado fue el referente a los niveles récord de emisiones de dióxido de carbono, principal factor del calentamiento global.

Además, se destacó el tema de la información; Maria Ressa, periodista de investigación filipina y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2021, advirtió que "vivimos un Armagedón de la información, la crisis subyacente a todas las crisis, alimentado por una tecnología depredadora que difunde las mentiras más rápido que los hechos y se beneficia de nuestras divisiones".

Historias recomendadas:

Con información de AFP.

spb