EUA Posee el Mayor Arsenal Nuclear: Trump Ordena Inicio de Pruebas de Armas de Destrucción Masiva

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este miércoles 5 de noviembre de 2025 al Departamento de Guerra el inicio de las pruebas de armas nucleares en "igualdad de condiciones" que otros países.

A través de un videomensaje difundido en la red social Truth, el líder republicano dijo que Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país.

Noticia relacionada: Protestan en Washington al Grito de “Que Se Largue Trump” Tras Victoria Demócrata en Comicios

Trump dijo que el avance armamentístico estadounidense se logró con la completa modernización y renovación del arsenal existente durante su primer mandato.

Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones

El comienzo del programa de ensayos nucleares de Estados Unidos sucede una semana después de que Trump anunciara el inicio del proceso para reanudar las pruebas en igualdad de condiciones que otras naciones.

Sin dar más detalles sobre en dónde y cuándo se realizará la primera prueba, el líder republicano dio por comenzado el programa, que quedará a cargo del Departamento de Guerra del secretario Pete Hegseth.

Historias recomendadas:

AMP