Trump Afirma que Revisan Todo Sobre Asesinato de Pretti en Minneapolis y Emitirán Resolución.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se está investiga el caso en el que resultó muerto Alex Pretti en Minneapolis, por disparos de un agente federal, e indicó su disposición a retirar a los agentes de la ciudad, aunque no mencionó fecha alguna.



En una breve entrevista exclusiva que publica este lunes 26 de enero el diario Wall Street Journal, Trump dijo que su gobierno revisará todo, pero no respondió, según el diario, cuando se le preguntó dos veces si el agente que disparó al enfermero de 37 años había actuado correctamente.

"Estamos investigando, revisando todo y emitiremos una resolución", dijo Trump, matizando lo que hasta entonces habían manifestado públicamente algunos miembros de su administración.

El asesinato y las contradicciones

Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, fue asesinado por agentes de migración el sábado 24 de enero por la mañana en una calle de Minneapolis, tras someterlo cuando grababa con su teléfono móvil a los agentes durante una manifestación contra la política migratoria de la Administración Trump.

El comandante general de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino, dijo este domingo que hay "mucha especulación" sobre si los agentes habían visto a Alex Pretti sosteniendo un arma antes de matarlo a tiros, y que los agentes "tuvieron una fracción de segundo para tomar una decisión".

No obstante, los videos publicados hasta el momento contradicen la versión oficial.

El Departamento de Seguridad Nacional alegó que Pretti se "resistió violentamente" a ser desarmado hasta que los agentes realizaron "disparos defensivos", aunque las imágenes grabadas por los transeúntes contradicen esa versión y muestran a un agente federal disparando varias veces contra Pretti, según recuerda el WSJ.

Critica portación de arma en protestas

En la entrevista con el WSJ, el presidente Trump criticó a Pretti por llevar un arma: "No me gustan los disparos. No me gustan", añadió Trump.

Pero no me gusta que alguien entre en una protesta con un arma muy potente, completamente cargada y con dos cargadores llenos de balas. Eso tampoco es una buena señal

Trump afirmó que Pretti portaba un "arma muy peligrosa, un arma peligrosa e impredecible", y agregó:

Es un arma que se dispara sin que la gente lo sepa

Los agentes federales se irán "en algún momento"

Sobre una posible retirada de los agentes del ICE, Trump afirmó que "en algún momento nos iremos", sin indicar fecha alguna.

Sostuvo que los agentes han "hecho un trabajo fenomenal" y que se dejaría allí "a un grupo de personas por el fraude financiero", en referencia al presunto "fraude a la asistencia social" que ha utilizado como justificación para incrementar en la ciudad la aplicación de las leyes contra migrantes indocumentados.

Según el WSJ, los asesores de Trump llevan semanas debatiendo las políticas de deportación y han llegado a considerar la situación en Minneapolis como un lastre político.

"Algunos miembros de la administración temen que las encuestas y la opinión pública se hayan vuelto en contra de las medidas de inmigración de la administración en las ciudades", publicó el Wall Street Journal.

"Y algunas discusiones se han centrado en cómo continuar con las deportaciones sin chocar con los manifestantes", añadió.

El tiroteo del sábado contra Pretti fue la segunda muerte a tiros este mes por agentes federales de inmigración en Minneapolis.

