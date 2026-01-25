Once Personas Sin Vida en un Ataque en un Campo de Futbol en Loma de Flores en Salamanca

La tarde de este domingo 25 de enero se registró un ataque armado que dejó a más de una decena de personas sin vida en una cancha de futbol en la comunidad de Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato.

Alrededor de las 5:00 fue cuando se comenzaron a escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, llamando la atención de los vecinos de la zona conocida como “Campos de Cabañas”.

Por lo que llamaron de inmediato a la Central de Emergencias 911, pidiendo el apoyo de policías y cruz roja porque se encontraban varias personas lesionadas por disparos, mientras los responsables huían del lugar.

Once hombres fueron los fallecidos en el ataque armado

En un comunicado de las autoridades municipales, se informó que se había confirmado la muerte de 11 personas, de las cuales 10 perdieron la vida en el lugar y 1 más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario.

Además indicaron que elementos de la Dirección de Seguridad Pública se trasladaron al lugar para brindar la atención correspondiente y, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), desplegaron de manera inmediata un operativo para la localización de los responsables.

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer sobre alguna detención realizada.

Gobierno municipal de Salamanca condena los hechos

Por su parte, el gobierno municipal de Salamanca condenó los hechos y expresó su más sincera solidaridad con las familias y personas afectadas.

