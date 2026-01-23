Hijo Golpea a su Madre con un Martillo Causándole Heridas Graves; Ocurrió en León, Guanajuato

Un violento incidente dejó en estado crítico a una mujer de 50 años en la colonia El Carmen CTM en León, Guanajuato.

La víctima fue brutalmente atacada con un martillo por su propio hijo la tarde del pasado jueves 22 de enero.

La madre estaba en su negocio de elotes cuando sufrió el ataque

Los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima, ubicado en la calle Potrero del Pozo, mientras ella se encontraba trabajando en su pequeño negocio de venta de elotes.

Las lesiones en el cráneo de la mujer son de extrema gravedad, poniendo en riesgo su vida.

El presunto agresor, un hombre de 36 años e hijo de la afectada, fue rápidamente detenido por la Policía Municipal.

Vecinos alertaron a las autoridades y ayudaron con la detención del agresor

Esto gracias a los vecinos quienes alertaron a las autoridades y auxiliaron a la madre en los momentos posteriores al ataque.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario para recibir atención médica de emergencia.

Te podría interesar: Conductora Cae a un Barranco de 25 Metros con su Camioneta en La Condesa en León, Guanajuato

Las autoridades han mantenido la reserva sobre las identidades del agresor y la víctima, mientras se investigan las causas de este lamentable suceso familiar.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV