Localizan Fosa Clandestina con 13 Cuerpos y Restos Óseos en Juventino Rosas, Guanajuato

De acuerdo a colectivos de búsqueda, alrededor de 13 cuerpos y diversos restos óseos fueron localizados en una fosa clandestina, entre las comunidades de Morales y Tavera, del municipio de Juventino Rosas, Guanajuato.

Fue la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas que desde el pasado lunes comenzaron con la investigación en esta zona del estado de Guanajuato, donde llegaron al predio con la finalidad de buscar restos óseos.

Ante el complicado camino, los encargados de realizar esta búsqueda se tuvieron que topar primero con un predio de difícil acceso, donde predominan pozos y canales de riesgo, lo que hace más complicado los trabajos.

Al llegar, el personal comenzó a trabajar por áreas, pero debido a las condiciones del terreno, las labores de búsqueda se desarrollaron de manera cuidadosa y con la ayuda de personal especializado para no afectar el proceso.

Madres Realizan Búsqueda de Desaparecidos en la Fresnada

Es importante mencionar que también a la zona como la Fresnada, llegaron colectivos de madres buscadoras, ya que se encontraban realizando trabajos de búsqueda desde hace 15 días.

Horas después, a estos trabajos, se sumaron elementos de la Guardia Nacimiento, así como Protección Civil Estatal y peritos criminalistas, además de personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

Tras varios días de trabajo, observaron cuerpos, y cuando comenzaron con los trabajos para la extracción de los mismos, hasta el día de ayer, se supo que eran al menos 13, los cuales fueron sacando uno a uno para posteriormente acomodarlos en una zona, y tomar fotografías para poder identificarlos.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no ha emitido algún comunicado ni confirmado la cantidad de los cuerpos encontrados en esta zona de Juventino Rosas.

NLD