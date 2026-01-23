Conductora Cae a un Barranco de 25 Metros con su Camioneta en La Condesa en León, Guanajuato
N+
Un mujer que conducía una camioneta cayó a un barranco de 25 metros de altura al circular por el bulevar León II en la colonia La Condesa en León, sobrevivió a la caída.
COMPARTE:
La tarde del pasado jueves 22 de enero se registró un accidente en el bulevar León II en León viéndose involucrada una camioneta.
Eran alrededor de las 6:00 de la tarde cuando conductores y habitantes de la colonia La Condesa llamaron a la Central de Emergencias 911.
Mujer cae con su vehículo a barranco de 25 metros de altura
Alertando a las autoridades sobre una camioneta que había caído a un barranco de aproximadamente 25 metros de altura.
La denuncia movilizó a elementos de diversas corporaciones de rescate y de seguridad por todo el bulevar León II.
Al llegar encontraron a una camioneta en el fondo del barranco, por lo que iniciaron con las labores de rescate.
Paramédicos atienden a conductora sobreviviente de accidente
Tras llegar paramédicos a brindar atención médica a la víctima, se percataron de que la mujer no presentaba lesiones.
Después del rescate, la camioneta también fue sacada del barranco para llevarla a una pensión.
Te podría interesar: Localizan Fosa Clandestina con 13 Cuerpos y Restos Óseos en Juventino Rosas, Guanajuato
De acuerdo a testigos, la camioneta se detuvo en una pendiente y debido al peso y la inclinación se fue de reversa, cayendo al barranco.
Historias recomendadas:
-
Ataque Armado Mata a “El Feyo”, Conocido Pepenador en Parques La Noria en León
-
Carín León Pospone Conciertos en Feria de León por Dengue; Estás Serán las Nuevas Fechas
-
Tarjeta Rosa Tendrá NIP y Podrá Designar un Beneficiario en Guanajuato; Te Decimos Desde Cuando
Redacción N+
JIPV