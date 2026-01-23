Conductora Cae a un Barranco de 25 Metros con su Camioneta en La Condesa en León, Guanajuato

La tarde del pasado jueves 22 de enero se registró un accidente en el bulevar León II en León viéndose involucrada una camioneta.

Eran alrededor de las 6:00 de la tarde cuando conductores y habitantes de la colonia La Condesa llamaron a la Central de Emergencias 911.

Mujer cae con su vehículo a barranco de 25 metros de altura

Alertando a las autoridades sobre una camioneta que había caído a un barranco de aproximadamente 25 metros de altura.

La denuncia movilizó a elementos de diversas corporaciones de rescate y de seguridad por todo el bulevar León II.

Al llegar encontraron a una camioneta en el fondo del barranco, por lo que iniciaron con las labores de rescate.

Paramédicos atienden a conductora sobreviviente de accidente

Tras llegar paramédicos a brindar atención médica a la víctima, se percataron de que la mujer no presentaba lesiones.

Después del rescate, la camioneta también fue sacada del barranco para llevarla a una pensión.

Te podría interesar: Localizan Fosa Clandestina con 13 Cuerpos y Restos Óseos en Juventino Rosas, Guanajuato

De acuerdo a testigos, la camioneta se detuvo en una pendiente y debido al peso y la inclinación se fue de reversa, cayendo al barranco.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV