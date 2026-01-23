Inicio Bajio Conductora Cae a un Barranco de 25 Metros con su Camioneta en La Condesa en León, Guanajuato

Conductora Cae a un Barranco de 25 Metros con su Camioneta en La Condesa en León, Guanajuato

Un mujer que conducía una camioneta cayó a un barranco de 25 metros de altura al circular por el bulevar León II en la colonia La Condesa en León, sobrevivió a la caída.

Conductora Caer a un Barranco de 25 Metros con su Camioneta en La Condesa en León, Guanajuato. Foto: N+

La tarde del pasado jueves 22 de enero se registró un accidente en el bulevar León II en León viéndose involucrada una camioneta

Eran alrededor de las 6:00 de la tarde cuando conductores y habitantes de la colonia La Condesa llamaron a la Central de Emergencias 911

Mujer cae con su vehículo a barranco de 25 metros de altura

Alertando a las autoridades sobre una camioneta que había caído a un barranco de aproximadamente 25 metros de altura. 

La denuncia movilizó a elementos de diversas corporaciones de rescate y de seguridad por todo el bulevar León II.

Al llegar encontraron a una camioneta en el fondo del barranco, por lo que iniciaron con las labores de rescate

Paramédicos atienden a conductora sobreviviente de accidente 

Tras llegar paramédicos a brindar atención médica a la víctima, se percataron de que la mujer no presentaba lesiones

Después del rescate, la camioneta también fue sacada del barranco para llevarla a una pensión. 

De acuerdo a testigos, la camioneta se detuvo en una pendiente y debido al peso y la inclinación se fue de reversa, cayendo al barranco.

 

Accidentes
